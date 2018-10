După ce francezul Karim Benzema a deschis scorul, în minutul 11, Tiberius Burcea, stabilit în Madrid, a arătat către camerele de luat vederi un tricou conținând cunoscutul mesaj obscen anti-PSD.

Cum i-a venit ideea de frondă?

'Am făcut tricoul pentru 10 August (n.r. – mitingul Diasporei), în principiu. Am fost cu el și la un meci de la trofeul Bernabeu, din luna august, dar nu am fost remarcat! Aseară (n.r. – marți), știam că, dacă va da gol Madrid, o să fiu luat în prim-plan, pentru că la meciurile de Champions League, cameramanul este în zona noastră. Merg pe «Bernabeu» de mai bine de 10 ani , iar copilul meu merge de la vârsta de 3 ani. Practic, a crescut pe stadion. Locul meu pe stadion este pe rândul doi, la tribuna I. La golul doi al Realului, n-a mai fost dat, deși am arătat din nou tricoul!', spune Tiberius, pentru 'Libertatea'.

Pe tricoul, mesajul este complex: 'De 10 ori'.

Tricoul l-a costat pe Tiberius suma de 80 de euro, iar imprimarea lui – 20 de euro. 'Ar fi fost mai scump, dacă l-aș fi imprimat la club, acolo costă 5 euro litera'.

Se teme Tiberius că va fi hăituit de PSD, așa cum s-a întâmplat cu șoferul din Suedia? 'Daaaa, fac pe mine de frică', spune, râzând, ardeleanul. Și adaugă: 'Sper ca nu cumva să fie Dragnea prieten cu Florentino Perez și să mă interzică la meciuri'.

Nu se mai întoarce în România

Ura față de PSD a lui 'diasporeanului' nu mai trebuie explicată și o exprimă ori de câte ori are ocazie: 'Dragnea crede că este șef peste prostime, că 51% din populație este proastă'!



Dar, cine este Tiberius? 'Am 44 de ani și dețin o firmă de construcții. Am un copil, în vârstă de 12 ani. Am casă aici, la Madrid, luată pe următorii 20 de ani, așa că n-am de gând să mă întorc în România decât la pensie'.

Tiberius a protestat și împotriva neregulilor din fotbalul românesc. Deși stelist, la rugămintea unui prieten, a apărat cauza giuleștenilor, afișând, în 2013, bannerul: 'Rapid nu moare, Copos – da'!



Românul a fost sportiv la el acasă. 'Am făcut judo, timp de 15 ani. Am fost vicecampion național la juniori, la 18 ani. Am concurat pentru ASA Târgu Mureș. Tricoul cu tricolor pe care-l aveam pe mine când am arătat mesajul este al unui multiplu campion la lupte'.

Tiberius este fan înfocat al 'albilor'. Merge după ei peste tot în lume. A fost și la finala de la Kiev a Ligii Campionilor, neratând ocazia să se fotografieze alături cu idolii săi (mai jos, alături de Alvaro Arbeloa).



