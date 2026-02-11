„Milionarii din hochei” revin la Olimpiadă. Ei sunt și cei mai bine plătiți sportivi care participă la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Liderul topului este o surpriză: un jucător german!

1. Leon Draisaitl (Germania, 30 de ani, centru) – 16.5 milioane $ / an

Căpitanul echipei Germaniei și purtător al drapelului la ceremonia de deschidere principală de pe „San Siro”, Leon Draisaitl, câștigă în acest sezon 12,7 milioane de franci elvețieni (16.5 milioane $).

În ultimii doi ani, Draisaitl a ajuns cu Edmonton Oilers în finala Stanley Cup, acumulând 62 de puncte (goluri și pase decisive) în 47 de meciuri de playoff.

El a fost cel mai bun marcator NHL în sezonul regulat trecut (71 de meciuri, 52 de goluri) A a terminat play-off-ul cu 11 goluri și 22 de asssist-uri, n 22 de meciuri.

Leon este fiul fostului jucător Peter Draisaitl, care a reprezentat RFG și Germania în 146 de meciuri, la Campionatele Mondiale, Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice de iarnă din 1988, 1992 și 1998.

2. Nathan MacKinnon (Canada, 30 de ani, centru/ extremă dreaptă) – 16.1 milioane $/ an

Centrul echipei Colorado Avalanche este al doilea în clasamentul marcatorilor NHL, după Connor McDavid, și câștigă 12,4 milioane de franci (16.1 milioane $/ an).

El a fost desemnat MVP în sezonul 2023 /2024 și a condus Colorado spre câștigarea Stanley Cup în 2022.

La Mondialul de anul trecut, MacKinnon a fost MVP-ul echipei Canadei.

Nathan MacKinnon. Foto: Hepta

3. Auston Matthews (SUA, 28 de ani, extremă stângă) – 15,2 milioane $/ an

Auston Matthews, căpitanul echipei SUA, primește în acest sezon 11,7 milioane de franci (15,2 milioane $/ an).

Deși nu a avut succes în playoff cu Toronto Maple Leafs, el a fost de trei ori cel mai bun marcator din NHL.

4. Mitch Marner (Canada, 28 de ani, extremă dreaptă) – 15 milioane $/ an

După ce a părăsit Toronto Maple Leafs, Mitch Marner s-a alăturat echipei Vegas Golden Knights cu un contract pe opt ani, care îi aduce 11,5 milioane de franci în primul sezon (15 milioane $/ an).

Mikko Rantanen (Finlanda, 29 de ani, atacant) – 15 milioane $/ an

Cunoscut ca „Elanul”, Rantanen a semnat un contract pe opt ani cu Dallas Stars, În prezent, câștigă 11,5 milioane de franci (15 milioane $/ an).

Alături de MacKinnon, a câștigat Stanley Cup în 2022.

Mikko Rantanen, stânga, într-un meci al Finlandei cu Danemarca. Foto: Profimedia

5. Elias Pettersson (Suedia, 27 de ani, atacant) – 14,5 milioane $/ an

Cu un salariu de 11,1 milioane de franci (14,5 milioane $/ an) de la Vancouver Canucks, Pettersson este considerat unul dintre cei mai supraevaluați jucători din NHL.

În timp ce în 2023 a acumulat 102 puncte, suedezul are, în acest sezon, doar 34 de puncte în 49 de meciuri.

6. William Nylander (Suedia, 29 de ani, atacant) – 13,5 milioane $/ an

Fiul fostului jucător Michael Nylander, William câștigă 10,4 milioane de franci (13,5 milioane $/ an) în acest sezon la Toronto Maple Leafs și este cel mai bun marcator al echipei, cu 52 de puncte în 40 de meciuri.

7. David Pastrnak (Cehia, 29 de ani, extremă) – 12,5 milioane $/ an

Pastrnak, care a marcat decisiv împotriva Elveției în finala CM 2024, câștigă 9,57 milioane de franci elvețieni (12,5 milioane $/ an) de la Boston Bruins. El rămâne figura centrală a echipei Cehiei.

David Pastrinak, în stânga, într-un meci al lui Boston Bruins la Chicago Blackhawks. Foto: Hepta

Printre cei care nu intră în topul celor mai bine plătiți la Milano se numără nume mari precum Connor McDavid (10 milioane $/ an), Sidney Crosby (9,8 milioane $/ an) sau Cale Makar (8,75 milioane $/ an)

Cel mai bine plătit elvețian este Timo Meier (New Jersey Devils), cu un salariu brut de 8,2 milioane de franci, 10,7 milioane $/ an.

