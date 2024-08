Aceasta este prima medalie de aur la masculin într-o probă de vâsle în istoria canotajului românesc. Enache și Cornea au încheiat proba în şase minute, 12 secunde şi 58 de sutimi. Pe locul doi s-a clasat Ţările de Jos, iar pe trei Irlanda.

Andrei Cornea s-a născut la 10 noiembrie 1999, la Vatra Dornei, iar Marian Enache la 5 august 1995, la Târgu Cărbuneşti (în Gorj).

Andrei Cornea și Marian Enache au obținut ultimul loc calificant în finala de dublu vâsle masculin, al treilea din prima semifinală, și au concurat pentru medalii pe culoarul 1. A fost pentru prima oară la Jocurile Olimpice când România a calificat o barcă în finala probei.

„A fost o calificare de finiș, și noi am avut emoții. Ceea ce a făcut diferența au fost antrenamentele, experiența și mentalitatea cu care noi am abordat astăzi această cursă”, a explicat Enache la final.

„Nu am avut niciodată parte de o cursă ușoară, pentru că pe mine nu mă mulțumește niciodată rezultatul, dacă nu am cu cine să îl confirm. Pentru noi, acesta a fost obiectivul, de a fi în finală, pentru că doar finala ne poate aduce după aceea o medalie”, a spus Andrei Corne, după seimifinale.

Cei doi canotori români sunt campionii europeni în exercițiu ai probei, titlu cucerit în acest an. Aceasta a fost prima performanță sdin carieră la seniori pentru Andrei Cornea, care are 24 de ani. Marian Enache, care va împlini pe 5 august 29 de ani, mai are în palmares un argint la dublu vâsle în 2018, și un bronz la dublu vâsle 2019 și altul la 4 vâsle în 2022.

Medalia cucerită de cei doi joi e a doua de aur la acestă ediție pentru delegația României, după ce cucerită de David Popovici la 200 de metri liber.

