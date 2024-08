Aur pentru România obținut de Florin Enache și Andrei Cornea în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice 2024. „Suntem zeii apelor”

Cei doi canotori au dat atacul final în ultima parte a cursei, teriminând pe primul loc, cu timpul de 6 minute, 12 secunde și 58 de sutimi.

„Suntem zeii apelor la dublu masculin. Prima medalie de aur pentru România în această probă. Știam că putem câștiga concurând pe acest culoar. Am plecat cu gândul că va fi ultima cursă pe anul ăsta. Am tras de noi și am reușit”, a spus Florin Enache, după cursă, la TVR.

„Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florin”, a reacționat și colegul său, Andrei Cornea.

Este a doua medalie de aur pentru România la Paris, după cea a lui David Popovici la 200 metri liber.

Florin Enache şi Andrei Cornea s-au calificat marți, 30 iulie, în finala probei de dublu vâsle la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce au reușit să prindă al treilea loc și ultimul care asigura calificarea în Finala A.

Cei doi tricolori au fost cronometraţi cu timpul de 6 min 15 sec 73/100, fiind devansaţi de Olanda (6:13.60) şi Spania (6:14.91).

Recomandări EXCLUSIV | Criptomonedele produse în România aduc rușilor milioane de dolari. Cine se află în spatele fermelor de mining și cum sunt folosiți banii

A fost pentru prima oară la Jocurile Olimpice când România a calificat o barcă în finala probei.

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Urmărește-ne pe Google News