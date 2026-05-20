Finala Europa League 2026 începe la ora 22.00 și aduce față în față două echipe care nu au câștigat niciodată această competiție europeană. Aston Villa are în vitrină doar un trofeu major pe plan internațional, Cupa Campionilor Europeni, competiție pe care a câștigat-o în anul 1982, în timp ce Freiburg nu are niciun trofeu în vitrină.

Aston Villa a ajuns în finala Europa League 2026 după ce a trecut de Nottingham Forest, în timp ce Freiburg a învins-o în semifinală pe Braga.

Finala din acest an Europa League, dintre Freiburg și Aston Villa, se vede pe 20 mai 2026, de la ora 22.00, de la Istanbul, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Este ceva special să joci o finală la Istanbul și putem fi mândri de ceea ce am reușit. Acum ne bucurăm de ea, ne bucurăm de competiție, de finală, ne bucurăm să pregătim meciul, respectând competiția, finala și pe Freiburg”, a spus Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa.

„Este deja ceva special. Trebuie să spunem că vrem să fim învingători în acest ultim act și nu doar să fim mulțumiți că am ajuns în finală. Suntem cu adevărat foarte motivați să o câștigăm. Percepția sprijinului și a solidarității la Freiburg este mai puternică ca niciodată. Este extraordinar. Aceasta este puterea fotbalului, care poate cuceri atât de mulți oameni și îi poate aduce laolaltă. Este cu adevărat un sentiment plăcut și ne bucurăm de acest moment”, a afirmat și Julian Schuster, antrenorul lui Freiburg.

Anul trecut, Aston Villa a ajuns până în sferturile de finală ale Champions League, iar în urmă cu doi ani a jucat semifinala Conference League. Până în acest sezon, cea mai mar performanță a lui Freiburg a fost ajungerea până în optimile de finală ale Europa League în edițiile 2022-2023 și 2023-2024.

În 2025, finala celei de-a doua competiții europene intercluburi a fost câștigată de Tottenham Hotspur, care a învins-o cu 1-0 pe Manchester United. Din lotul echipei câștigătoare a făcut parte și românul Radu Drăgușin.

