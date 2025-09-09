Echipa antrenată de Mircea Lucescu mai are foarte puține șanse să se claseze pe locul 1 în grupa de calificare, care duce direct la Campionatul Mondial de Fotbal din anul 2026, sau pe poziția a doua din clasament, care duce la baraj.

Meciul România – Cipru se vede pe Prima TV

Astfel, fotbaliștii echipei naționale a României trebuie neapărat să învingă în deplasarea din Cipru. Meciul Cipru – România se joacă pe 9 septembrie 2025, de la ora 21.45, și va fi transmis în direct de Prima TV.

„Programul special începe la ora 17.30, pe Prima Sport 1, cu prima ediție «Fotbal show», moderată de Alex Rădulescu. I se vor alătura în studio Mihai Stoica și Bogdan Cosmescu. Dezbaterile continuă la ora 19.30, cu Aurel Țicleanu și Bogdan Cosmescu, plus primele imagini și relatări live din Cipru.

La ora 21.00, Alex Rădulescu deschide pe Prima TV studioul UEFA European Qualifiers, pentru ultimele informații înainte de fluierul de start. Basarab Panduru și Sorin Cârţu vor fi invitații ediţiei. Iar de la ora 21.45, meciul Cipru – România se vede în direct la Prima TV”, a fost anunțul făcut de reprezentanții televiziunii.

Alex Rădulescu, Basarab Panduru și Sorin Cârțu vor comenta prestația tricolorilor

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

Imediat după terminarea partidei, Alex Rădulescu, Basarab Panduru și Sorin Cârțu vor fi în studioul „UEFA European Qualifiers”, de unde vor oferi imagini și reacții din Cipru.

Cu doar 6 puncte obținute după patru meciuri disputate, România se află pe locul 3 în grup, în spatele naționalelor din Bosnia-Herțegovina (12 puncte după patru meciuri) și din Austria (9 puncte după trei meciuri). În spatele țării noastre se află Cipru (3 puncte după patru meciuri) și San Marino (0 puncte după cinci meciuri).

Meciul Cipru – România, de pe 9 septembrie 2025, de la ora 21.45, din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din anul 2026 se vede live pe Prima TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE