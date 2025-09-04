România va avea parte de un test solid cu selecționata Canadei, chiar înaintea duelului din Cipru, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. România nu a început grozav grupa de calificare şi are 6 puncte după primele 4 meciuri, fiind abia pe locul 3.

Tricolorii se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări. Pentru echipa lui Mircea Lucescu urmează confruntarea cu Cipru, după ce în iunie, românii s-au impus cu 2-0.

Selecţionerul Jesse Marsch vine la Bucureşti cu nume importante. Printre aceştia se numără şi Jonathan David, atacantul de 25 de ani transferat vara aceasta de Juventus de la Lille. Canada este una dintre cele trei ţări gazdă ale ediţiei din 2026 a World Cup, competiție transmisă exclusiv de către Antena 1.

Pe lângă Canada, Statele Unite ale Americii şi Mexic vor găzdui şi ele meciuri la cea mai importantă competiţie fotbalistică din lume. Toate cele trei ţări gazdă sunt calificate deja la turneul final.

Seara de vineri de la Antena 1 va fi deschisă la 20.30 de emisiunea „Hai România în fiecare zi!”, în care fostul căpitan al României şi al Barcelonei, Gică Popescu, şi Dan Pavel îi vor avea ca invitaţi pe Mircea Lucescu, direct de la Arena Națională, dar şi jurații „Chefi la cuțite” şi alte surprize din galeria de celebrităţi care susțin naţionala la Bucureşti.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Meciul va fi comentat de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE