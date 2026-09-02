Primul meci pe care Sorana Cîrstea l-a disputat la US Open 2026 a avut loc pe 31 august și a fost o victorie categorică pentru româncă: 6-3, 6-0 în primul tur cu Julia Grabher.

Sorana Cîrstea – Diane Parry se vede pe Eurosport

Astfel, Sorana Cîrstea s-a calificat în cel de-al doilea tur, acolo unde o întâlnește pe Diane Parry, pe 2 septembrie 2026, într-o partidă care va începe cel mai devreme la ora 18.00, în funcție de celelalte meciuri ale zilei.

În primul tur de la US Open 2026, Diane Parry a trecut de Viktorija Golubic cu 7-5, 6-4.

Meciul din turul 2 de la US Open dintre Sorana Cîrstea și Diane Parry de pe 2 septembrie 2026, care începe cel mai devreme la ora 18.00, va fi transmis în direct de Eurosport și HBO Max.

Serena Williams, revenire la US Open

Ediția din acest an de la US Open vine cu povești care promit să o facă una memorabilă. Serena Williams se întoarce la Flushing Meadows pentru prima dată în ultimii patru ani, după revenirea sa în circuitul de Grand Slam la Wimbledon.

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Între timp, Aryna Sabalenka, campioană în două ediții consecutive la simplu feminin și numărul unu mondial, va fi din nou marea favorită la titlu în acest an, ceea ce ar egala recordul Serenei de trei titluri consecutive la US Open.

Ele vor trebui să facă față unei concurențe intense din partea vedetei filipineze în ascensiune, Alexandra Eala, a finalistei poloneze de la Roland-Garros, Maja Chwalinska, a câștigătoarelor cehe de Grand Slam, Karolina Muchova și Linda Noskova, precum și a altor foste câștigătoare ale US Open, printre care Iga Swiatek, Naomi Osaka și Coco Gauff.

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