September 6, 2020, Klagenfurt, Kärnten, –sterreich: 06.09.2020, Wörthersee Stadion, Klagenfurt, AUT, Abschluss Pressekonferenz Rumänien, vor dem Spiel gegen Österreich, im Bild Torwart Ciprian Tatarusanu (ROM) // Ciprian Tatarusanu (ROM) during the final press conference of the romania national team before the UEFA Nations League match against Austria at the Wörthersee Stadion in Klagenfurt, Austria on 2020/09/06. EXPA Pictures © 2020, PhotoCredit: EXPA/ Johann Groder - 20200906_PD7443 (Credit Image: © Johann Groder/APA Picturedesk via ZUMA Press)