Cleonia Rîciu, bronz la Mondialele de judo pentru juniori. A făcut Liceul Adventist din Craiova, a intrat între primii la facultate

Rîciu, medaliată cu bronz şi la ediţia trecută a Mondialelor de juniori, a trecut în optimile de finală de kazaha Meruiert Sarsenova, în sferturi a învins-o pe Coraline Marcus Tabellion ((Franţa), a pierdut semifinala cu Gefen Primo (Israel), dar a câştigat meciul pentru bronz cu Faiza Mokdar (Franţa).

Cleonia început să practice judo în orașul natal, Strehaia, iar în clasa a opta s-a transferat la Craiova. Antrenorul Mihai Voinea o știa de la competiții, dar a decis să o transfere în Bănie după ce a văzut-o că venise singură la un concurs.



„M-a impresionat că la o finală de campionat național la Arad a venit singură. Mi-am dat seama cât de mult îi place să facă judo și i-am zis să vină la noi. Am luat-o în clasa a opta de la Palatul Copiilor Strehaia, de la Ilie Gîdea. O băteau multe fete atunci în sală, chiar a vrut să se lase, dar eu am încurajat-o. Am văzut că are potențial. În primul an am înscris-o la Liceul Adventist, pentru că era foarte aproape de sala de antrenament din Craiovița Nouă, apoi am mutat-o la Liceul cu Program Sportiv «Petrache Trișcu», unde a stat trei ani și a fost sprijinită. Este o fată muncitoare, modestă și extrem de cuminte, spune antrenorul Voinea pentru gds.ro.