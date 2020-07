”Am dat dovadă de transparenţă în relaţia cu autorităţile statului şi ne-am luat toate măsurile de prevenţie posibile pentru a opri răspândirea acestui virus”, notează clubul din Gruia.

Ardelenii confirmă că, în urma investigaţiilor şi retestărilor efectuate în ultimele zile, testele pentru 23 de jucători și membri din staff, efectuate inițial la o clinică din București, au fost fals pozitive.

Nici o persoană nu este şi nici nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, aşadar testele efectuate iniţial au fost fals-pozitive. Comunicat CFR Cluj:

Ca urmare a acestei situaţii, campioana en-titre nu a putut disputa meciul cu FC Botoşani duminică, aşa cum era programat, fiind mutat pentru 28 iulie.

”În următoarele 6 zile, CFR Cluj va trebui să joace trei meciuri, toate extrem de importante pentru clubul nostru. Până astăzi, echipa a fost privată de posibilitatea desfăşurării antrenamentelor, fapt care poate afecta forma băieţilor în aceste meciuri rămase”, precizează clubul.

“Suntem epuizaţi de stresul la care am fost supuşi”

”Toţi cei implicaţi în viaţa echipei: jucători, conducători şi angajaţi, alături de familiile noastre, am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, suntem epuizaţi de stresul la care am fost supuşi. Am avut oameni profesionişti în jurul nostru cărora le suntem recunoscători”, adaugă comunicatul.

Recomandări Cum explică autoritățile sanitare că avem aproximativ 1.000 de cazuri noi şi la 7.000 de teste, şi la 21.000 de teste. De unde provine anomalia

Gruparea clujeană nu precizează explicit ce măsuri va lua – există informații că CFR Cluj va da în judecată clinica din Capitală și va cere despăgubiri de sute de mii de euro, dar afirmă că ”vom analiza tot ceea s-a întâmplat în jurul echipei în ultimele zile şi vom lua o decizie. Acum ne concentrăm la cele trei meciuri rămase de disputat”.

CFR Cluj va juca marţi, de la ora 21:30, pe teren propriu, cu FC Botoşani, în etapa a 9-a a fazei play-off. Clujenii mai au de disputat două partide, ambele în deplasare, cu FCSB (etapa a opta) şi cu Universitatea Craiova (etapa a 10-a). Universitatea conduce în clasament, cu 44 puncte, urmată de CFR, 40 puncte (un meci mai puţin).

Citeşte şi:

Finul lui Niculae Bădălău se plânge pe Facebook că e ținut în carantină forțată. Acesta susține că are două rezultate negative la testul pentru COVID-19

Dan Petrescu are coronavirus. Anunțul clubului CFR Cluj: Suntem alături 100% de jucătorii și staff-ul tehnic care au fost testați pozitiv

Alertă la Real Madrid. Mariano Diaz a fost testat pozitiv cu COVID-19

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să mă schimb, dar șoferul a fost fericit”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Simona Halep, făcută praf: De ce minți? Îți era rușine că o să știe lumea?

HOROSCOP Horoscop 28 iulie 2020. Leii au parte de furtună cu fulgere în familie sau la locul de muncă