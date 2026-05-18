Șase etape pe trei continente! Așa arată pe hârtie cel de-al 17-lea sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, competiție în care Cătălin Preda și Constantin Popovici vor reprezenta din nou România. Cu doar o săptămână înaintea startului de sezon, cei doi sportivi români s-au luptat pentru victorie și în prima etapă din Cupa Mondială.

Cătălin Preda a avut o evoluție excelentă în etapa de la Fort Lauderdale și a reușit să câștige prima etapă de Cupă Mondială din acest an după un duel foarte strâns cu Constantin Popovici.

Astfel, după primele două sărituri Aidan Heslop, Constantin Popovici și Cătălin Preda, primii trei în clasamentul provizoriu, erau despărțiți de mai puțin de punct. După săritura a treia, Cătălin Preda a trecut pe prima poziție la general, urmat de Constantin Popovici și britanicul Aidan Heslop, diferența dintre cei trei fiind de doar 4,5 puncte.

Diferența s-a făcut în ultima rundă, unde Cătălin Preda a avut săritura cu cel mai mare grad de dificultate din lume, el reușind astfel să-și treacă în cont cu cele 152,5 puncte primite prima victorie de Cupă Mondială din acest sezon, în timp ce Constantin Popovici a încheiat etapa pe locul 4, iar Aidan Heslop a fost pe cinci.

După acest rezultat excelent, cei doi săritori români vor începe în weekend și un nou sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving cu obiectivul clar de a se lupta pentru titlu în cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.

Cei mai buni săritori de la mare înălțime din lume vor ajunge pentru prima oară în Indonezia, această țară făcând pentru prima oară parte din calendarul Seriei Mondiale, aceasta nefiind însă singura premieră din weekendul care urmează. Runda din Bali se va desfășura în două locuri complet diferite, primele două sărituri fiind programate la cascada Kroya, iar ultimele două vor avea loc în zona stâncilor din Nusa Penida.

Săriturile de la cascada Kroya, cea impusă și cea cu un grad de dificultate intermediar vor avea loc in sudul insulei unde sportivii vor sări de pe o platformă naturală amplasată într-un copac, după care la ultimele două vor sări direct în Oceanul Indian de pe stâncile din Nusa Penida.

Runda din Bali se va desfășura între 20 și 23 mai, Indonezia fiind astfel cea de-a 31 țară care găzduiește o etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume.

„Sunt super fericit după rezultatul de la Cupa Mondială. Totul a funcționat perfect și mă bucur că toată munca depusă până acum a dat rezultate. Sunt într-o formă bună și asta m-a ajutat să fac față presiunii, iar faptul că am început cu o victorie acest an competițional mă motivează și mai mult.

Acum urmează Bali, o etapă complet nouă pentru toată lumea, și de abia aștept să văd locurile de unde vom sări aici. Vor fi cu siguranță multe provocări, mai ales că primele două sărituri vor fi făcute chiar de pe creanga unui copac, așa că de abia aștept această etapă. Îmi doresc să încep tot cu o victorie și în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și să continui apoi sezonul tot cu rezultate bune. Voi aborda totul pas cu pas și încep acest an într-o formă foarte bună și voi da tot ce am mai bun de fiecare dată”, a spus Cătălin Preda.

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026:

  • 20-23 mai: Bali, Indonezia
  • 5-6 iunie: St. Petersburg, Florida, Statele Unite
  • 27 iunie: Copenhaga, Danemarca
  • 31 iulie – 1 august: Mostar, Bosnia și Herțegovina
  • 25-27 septembrie: Polignano a Mare, Italia
  • 12-14 noiembrie: Muscat, Oman (confirmarea finală depinde de evoluția situației din regiune)
