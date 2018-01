Cristi Chivu nu candidează la șefia FRF: ”Cunoştintele mele în acest domeniu sunt zero!”.

Răzvan Burleanu a scăpat de un contracanditat cu greutate la alegerile pentru președinție Federației Române de Fotbal, programate anul acesta, probabil în luna martie.

Aflat în ”vizor” pentru șefia FRF, Cristi Chivu a declinat oferta celor care-l vedeau în locul lui Răzvan Burleanu, motivând că nu este pregătit pentru a deține o astfel de funcție.

„Dacă am avut succes ca jucător, nu înseamnă că pot fi un bun preşedinte de federatie. Cunoştintele mele în acest domeniu sunt zero, mă rog aproape de zero. Nu pot să vin să-mi bat joc”, a declarat Cristi Chivu la Digi Sport.

Fostul internațional a adăugat: ”Nu vreau doar să fac prezenţa în fiecare dimineaţă, dacă sunt ales, şi atât. Constructia e lungă şi nu sunt pregătit”.

Cristi Chivu a făcut parte din echipa lui Gică Popescu în 2014

La alegerile pentru șefia FRF din 2014, Cristi Chivu a făcut parte din echipa lui Gheorghe Popescu. Considerat mare favorit, ”Baciul” a fost arestat cu o zi înainte de alegeri în ”Dosarul transferurilor”, așa că în locul lui Mircea Sandu a ajuns Răzvan Burleanu.

„În 2014 eram în echipa lui Gică Popescu, atunci când a candidat. Pentru mine el este omul care ar fi fost cel mai potrivit pentru funcţia respectivă. Atunci eram în organigrama executivă. Lucrurile erau bine bătute în cuie, dar s-a întâmplat ce s-a întamplat”, a conchis Cristi Chivu.