Cristi Ganea, ”Roberto Carlos al României”, se apără: ”Patron, nu căpșunar”! Ce pasiuni are fundașul de la campioana Viitorul Constanța.

Naționala e fotbal României a strâns rândurile, duminică după-amiază, pentru jocurile cu Kazahstan (joi, ora 21.45, ”Ilie Oană” din Ploiești) și cu Danemarca (duminică, ora 19.00, Copenhaga).

În absența lui Iasmin Latovlevici, postul de fundaș stânga îi va reveni lui Cristi Ganea, titular și cu Armenia, în mandatul lui Christoph Daum. Fotbalistul de 25 de ani s-a prezentat, într-un dialog cu ”Libertatea”.

”Aș vrea să joc în Spania. Consider că este campionatul care mi se potrivește cel mai mult”, se confesează fundașul care, născut la Bistrița, a copilărit la Bilbao, unde părinții săi trăiesc și acum. Și care este viitorul ”produs” de transfer pentru Hagi.

”Nu sunt căpșunar, am avut tot ce îmi trebuia în copilărie. Nu știu de unde a ieșit asta, cum că aș fi căpșunar, tot presa mi-a zis așa. Părinții mei au un restaurant în Spania, iar eu de mic am avut tot ce îmi trebuie. Acum,toți sunt în Spania, părinții și sora mea mai mare. Doar eu am rămas în România. Dar poate o să plec și eu”, spune jucătorul care speră să vadă Euro 2020 pe teren.