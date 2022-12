“O veste extraordinară: s-a descoperit modul în care substanța interzisă a ajuns în organismul Simonei Halep – printr-un supliment alimentar contaminat. Asta ar putea s-o ajute să obțină o ridicare provizorie a suspendării, în vreme ce speța se va judeca în continuare. Ar putea să participe, deci, la turneele de început de an din Australia, precum și la Australian Open”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Reacția acestuia vine după ce Cristian Jura, judecător român al Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, a anunțat că Simona Halep ar fi dovedit că Roxadustatul a pătruns în organismul ei printr-un supliment contaminat, a cărui etichetă nu prevedea prezența substanței care figurează ca făcând parte din clasa celor interzise sportivilor de performanță.

„Pentru subsemnatul nu e o surpriză că roxadustatul a fost ingerat de Simona fără știrea ei. Am spus și am repetat de la bun început, cât de ferm am putut, că nu pot să cred că Simona s-a dopat. Însă faptul dă de gândit. Cum să fie «contaminat» un supliment alimentar, în sensul că roxadustat e înăuntru, dar nu e scris pe etichetă, nici pe prospect, nici pe internet. Un supliment alimentar!? Roxadustat e ou, lapte sau zahăr, substanțe care sunt trecute ca posibil prezente în cantități foarte mici pe unele produse alimentare?”, punctează jurnalistul, în editorialul său.

E vorba de un medicament rar, de uz spitalicesc restricționat pentru cazuri grave și periculos prin efectele adverse – cum și de ce să se strecoare pe șest într-un supliment alimentar comercializat pentru consum sportiv, și de fapt, public? Firma care ar produce așa ceva s-ar face vinovată penal, chiar criminal. Poate fi dată în judecată și condamnată la niște arestări și despăgubiri uriașe!… Cristian Tudor Popescu:

„Oricum, mă bucur că începe să se arate pricina în ce privește corectitudinea și cinstea Simonei”, conchide CTP.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. Sportiva a fost informată cu privire la rezultatul testului pe 7 octombrie.

„Se pare că s-a identificat modalitatea prin care Roxadustatul a pătruns în organismul sportivei, și anume prin ingerarea unui supliment alimentar contaminat. Produsul contaminat este un produs care conține o substanță interzisă, fără ca aceasta să fie precizată pe eticheta produsului sau în informațiile accesibile printr-un demers rezonabil de căutare pe internet”, a declarat judecătorul Cristian Jura, într-un interviu acordat ProSport.

Dacă scenariul de mai sus se adeverește, sportiva din Constanța ar mai trebui să probeze lipsa intenției de a lua substanța interzisă pentru îmbunătățirea performanței sportive, susține Jura, caz în care Simona ar scăpa de suspendare.

„Una dintre condiții a fost îndeplinită, s-a stabilit clar modul în care a ajuns substanța în organismul sportivei. Urmează ca sportiva să demonstreze și lipsa vinovăției și a neglijenței. Adică, sportivul sau altă persoană să dovedească faptul că Simona nu a știut sau suspectat și că nu putea în mod rezonabil să știe sau să suspecteze, chiar prin manifestarea celei mai atente precauții, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanțe interzise sau că a folosit metode interzise”, a precizat Jura.

