Tenis CTP, despre eliminarea Simonei Halep de la US Open: „O bucurie într-o seară amară” De Ena Stanciu, . Ultimul update Marți, 30 august 2022, 07:49

Salvează articol

Gazetarul Cristian Tudor Popescu crede că Simona Halep ar fi avut soluții împotriva ucrainencei de 20 de ani care a eliminat-o luni în primul tur de la US Open. Înfrângerea Simonei are însă o latură pozitivă, aceea că „tânăra Daria Snigur a dăruit o mare victorie poporului ei chinuit”, scrie CTP pe pagina sa de Facebook, într-un comentariu sub titlul „O bucurie într-o seară amară”.