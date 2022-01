„Viza nu avea cum să îi fie acordată în condițiile minciunilor și falsurilor în acte publice pe care le-a comis Novak Djokovic și pentru care nu are nicio scuză. Comportamentul lui, mocnit în interiorul lui de-a lungul timpului și care acum a ieșit la suprafață, pe mine mă face, de pildă – eu, care am fost un admirator al lui, eu care am scris primul în România, după Roland Garros, anul trecut, că Djokovic a devenit cel mai mare jucător al tuturor timpurilor – mă face să nu mai pot privi de-acum înainte un meci al lui Djokovic. Nu, nu pot să-l mai privesc jucând tenis, chiar dacă sunt gazetar și ar trebui să îmi fac meseria, e o chestiune umană”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție la Digi24.

Gazetarul a explicat și motivele deciziei sale, argumentând că, în loc să fie un model, prin statutul său, Djokovic nu doar că a mințit, ci a pus în pericol, în mod conștient, sănătatea semenilor săi.

„E vorba de un model pe care-l reprezintă oameni de nivelul de notorietate al lui Novak Djokovic la nivel planetar, pentru tinerii jucători, pentru sportivi, pentru oameni în general. Gândiți-vă câte gesturi josnice, condamnabile, a comis Djokovic în această perioadă. Deci, în legătură cu așa-zisul test pozitiv de la Belgrad – dacă el se dovedește a fi adevărat, atunci este vorba despre zădărnicirea combaterii bolilor, de faptul că în mod conștient a luat contact cu persoane în public, printre care copii, jurnalistul de la LEquipe, știind foarte bine că este infectat. Asta, așa cum a spus prim-ministrul Serbiei, este o infracțiune foarte gravă și care poate duce la închisoare în Serbia. Apoi a mințit, în declarația din Australia, în legătură cu vizitarea altor țări în ultimele 14 zile. A spus «niciuna», nu era adevărat, el s-a deplasat în Serbia, la Belgrad, el fiind rezident în Monaco, apoi în Spania, la Marbella. Și acolo se face acum o anchetă să se vadă cum a intrat din punct de vedere epidemiologic”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

„Și, în sfârșit, un gest greu de suportat: atunci când fanii lui, brutele acelea care au ieșit pe stradă cu steagul Serbiei ca să lovească în mașina în care bănuiau că se află sârbul, care s-au bătut cu polițiștii, în loc să iasă Novak Djokovic și să îi roage «Încetați, lăsați autoritățile și justiția să-și facă treaba, încetați cu violența stradală», acesta i-a felicitat, le-a mulțumit pentru sprijinul acordat. Care sprijin – sprijinul huliganic? Este unic în istoria sportului, nu numai a tenisului, un astfel de comportament, care a degenerat apoi cu concursul unor oameni care, iarăși, sunt greu de privit: familia lui Djokovic – tatăl său, mama sa, soția sa – toți aceștia au exhibat o atitudine naționalistă, extremistă, agresivă, antioccidentală, care i-a fost transferată lui Novak Djokovic. El nu a ieșit – și ăsta este ultimul gest josnic pe care l-a făcut – în tot acest timp. El nu a ieșit în toată această perioadă, practic tot ce s-a întâmplat putând fi pus, în felul acesta, în sarcina lui”, a mai spus gazetarul.

Potrivit acestuia, scandalul din Australia care îl are în prim-plan pe Djokovic va avea „consecințe foarte grave pentru tenisul mondial”.

„Novak Djokovic, probabil jucătorul cel mai bun din toate timpurile, a avut un astfel de comportament. Asta împietează asupra sportului, asupra imaginii tenisului în lume. Să știți că am momente în care mi se pare ireal ceea ce se întâmplă. Gândiți-vă, acum două săptămâni așteptam cu toții ca Novak Djokovic să încerce, din nou, să facă al 21-lea Grand Slam (să câștige al 21-lea titlu de Grand Slam din carieră, n.r.) aici, la Australian Open, și acum ne găsim în acest coșmar, și Djokovic, și noi”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Australia a decis, vineri, anularea, pentru a doua oară, a vizei lui Novak Djokovic. Decizia a fost luată de ministrul imigrației, Alex Hawke, în baza unei prerogative excepționale conferite acestuia de legislația din Australia.

Decizia ministrului Hawke poate fi atacată în instanță, așa că nu este clar, în acest moment, dacă liderul ATP va fi imediat expulzat din Australia.

