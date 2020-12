Totul a pornit de la Timișoara! Granițele au fost închise, iar țara era în stare de panică. Pe 17 decembrie 1989, toți oficialii clubului Steaua au primit de la centru indicativul „Radu cel Frumos”.

Fie că vorbim de jucători și oficiali de la echipa de fotbal, handbal, baschet sau alte sporturi, toți erau obligați să se prezinte de urgență la București. Gabi Balint și Dan Petrescu erau la Poiana Brașov, Gică Hagi trebuia să ajungă și el în acel weekend. Doar că totul a fost dat peste cap cu un telefon dat de la București.

Fotbaliștii au fost convocați de urgență la UM 2301, la Steaua. Hagi nu era militar și a scăpat de ordinul primit de restul colegilor săi. Oricum avea de susținut un examen important la Academia de Studii Economice, chiar în acea perioadă.

Șenilele tancului au huruit la o palmă de portiera mașinii lui Hagi

Zilele au trecut cu panică și tensiune, iar pe 22 decembrie 1989, într-o vineri dimineață, la ora 9:10, Gică Hagi a urcat la volanul Mercedesului său, parcat în fața casei. Ziua e reconstituită de jurnalistul Grigore Cartianu în cartea sa intitulată chiar „Hagi”.

Fotbalistul trebuia să ajungă în Piața Romană, acolo unde susținea ultimul său examen la facultate. Totul începea la ora 10 fix, iar pentru că era un sportiv respectat și apreciat a primit un acord de la minister să-l susțină în acele zile. Fără să știe cineva ce va urma în București, în România. Marea majoritate a studenților plecaseră din București, iar Hagi avea probleme serioase să ajungă de acasă în centru.

„La tot pasul erau baraje de milițieni, iar tancurile ieșiseră pe stradă. Unul, cu tunela ridicată și cu țeava tunului îndreptată înainte, s-a apropiat amenințător de mașina lui Gică. Acesta a tras de volan spre trotuar, iar șenilele tancului au huruit la o palmă de portiera Mercedesului. Când n-a mai putut înainta, Gică și-a parcat mașina la un loc cât de cât adăpostit și, cale de câteva sute de metri, a luat-o pe jos. La ora aceea, strada era un amestec ciudat de liniște și tensiune. Te așteptai dintr-o clipă în alta să se întâmple o grozăvie. Mirosea a praf de pușcă”, scrie Grigore Cartianu în volum.

Ora 12:30: „Ole, ole, ole, ole / Ceaușescu nu mai e!”

Într-un final, Gică a ajuns la examen, dar tensiunea se resimțea în ASE.

„Profesorii erau cu ochii pe ferestre, să vadă ce se întâmplă în stradă. Examenul lui Gică a durat aproape trei ore, de la 10:00 până la 12:40. La un moment dat, spre sfârșit, în jur de 12:30, de afară s-a auzit un vuiet care a făcut să vibreze ferestrele sălii de clasă. Studenții și profesorii se uitau, nedumeriți, unii la alții. În scurt timp, din stradă s-a înălțat un refren izbăvitor: «Ole, ole, ole, ole / Ceaușescu nu mai e!»”, a mai scris jurnalistul, reconstituind acele ceasuri.

Hagi a reușit să ajungă acasă, chiar dacă pe străzi era un haos și-o bucurie de nedescris. A pornit televizorul și-a văzut toate secvențele de la Televiziunea Română, fuga soților Ceaușescu cu elicopterul de pe clădirea Comitetului Central, dar și o coloană de tancuri și mii și mii de oameni ieșind pe stradă la București.

Fuga spre Constanța și Revelionul de la București

„Am plecat la Constanța în acea seară de 22 decembrie. Apoi m-am întors la București, unde am făcut Revelionul cu Ilie Dumitrescu, într-un apartament. Şi i-am zis un lucru: «Ce simţi, Ilie? Suntem liberi, putem pleca!». Şi până la urmă am răspuns eu. Am zis că simt bogăţie peste tot, bani peste tot, dar trebuie să mă aplec. Dacă nu munceşti, poţi să rămâi în spate foarte mult. Eu, în momentul ăla, am înţeles că viaţa depinde de mine: unde pot ajunge, cât de departe”, a povestit într-un interviu Gică Hagi, la Telekom Sport.

Fotbalistul-minune al României a rămas să joace la Steaua și după Revoluție, dar până în vara anului 1990. Atunci a primit o ofertă greu de refuzat! A luat calea Madridului, după semnarea unui contract valabil pentru 4 ani cu Real Madrid.

Înțelegerea a fost parafată la Bruxelles, iar Hagi a fost prezentat oficial pe 27 iunie 1990. Însă acesta ar fi putut semna cu o altă echipă mare a Europei cu un an şi jumătate mai devreme! Juventus Torino l-a dorit, l-a curtat, a făcut o ofertă incredibilă pentru acele vremuri, însă Valentin Ceauşescu a fost cel care s-a opus.

Ceaușescu a refuzat o ofertă colosală în schimbul lui Hagi

Oferta italienilor era imensă. Juventus îi pusese pe masă Stelei următoarea propunere: pentru un împrumut de 3 ani, suma de 5 milioane de dolari! Cu posibilitatea să fie transferat definitiv la expirarea acestei perioade, după o altă rundă de negocieri. Lui Hagi i se garantau câte 500.000 de dolari pe an. Oferta a fost refuzată!

Italienii au plusat: Fiat făcea cadou statului român linia de montaj și de construcție a mașinii Fiat Ritmo, plus dreptul de a vinde acele mașini. Era o exclusivitate a României, dar și încasările din vânzări. Valentin Ceaușescu, unul dintre apropiații clubului Steaua, nelipsit de la meciuri și deplasări, n-a fost de acord nici de această dată, iar Hagi a rămas la Steaua.

foto: arhiva Gazetei Sporturilor

