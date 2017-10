Cum arată fiica lui Helmuth Duckadam din prima căsătorie. Fata se distrează de minune în America.



Portarul intrat în ”Cartea Recordurilor” după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, dintre Steaua și FC Barcelona, a divorțat în 2006 de Ildiko, după o căsnicie de 27 de ani. Cei doi au împreună doi copii: Robert și Brigitte. Ildiko s-a recăsătorit și trăiește în Arizona.

Tot în 2006, la câteva luni de la pronunțarea divorțului de Ildiko, Helmuth se recăsătorește cu Alexandra Licar, o tănără de 29 de ani, care era purtător de cuvânt la Oficiul Forțelor de Muncă Arad. Așadar, Duckadam, ajuns acum la vârsta de 58 de ani, și-a pus costumul de mire la vârsta de 47 de ani.





În 2009, la 49 de ani, a devenit tătic. Soția i-a dăruit o fetiță – Julianne (foto) . Provine din relația pe care o are cu Alexandra, cu 20 de ani mai tânără decât fostul portar.

În 2003, fostul portar a câștigat Loteria Zizelor, primind dreptul de a emigra legal în Statgele Unite ale Americii. S-a stabilit alături de prima soție, Ildiko, și de fiica lor, Brigitte, în orașul Phoenix (Arizona), în toamna aceluiași an. Nu s-a acomodat și a revenit în țară după doar un an. De pe 11 august 2010, Helmuth Duckadam este președintele de imagine al clubului FCSB.

Cu o consitutițue robustă, precum a tatălui său, Brigitte a practicat tenisul de câmp, iar acum cochetează cu voleiul. ”Noi suntem etnici germani. În acea parte a țării au fost foarte mulți, iar după Revoluție au plecat în Germania. Bunicii, străbunicii mei, toți erau de etnie germană, iar în casă se vorbea limba germană. (…) Noi am avut o situație normală, în comuna Semlac, cu venituri normale. Nu am dus lipsuri majore. Mai am un frate și o soră, mai mică. Din păcate, nici frații mei, nici copiii mei nu au făcut sport de performanță. Nu au fost talentați la sport. Fiica mea cea mare (n.r. – Brigitte), din Statele Unite, a avut aptitudini pentru tenisul de câmp. Însă, situația financiară nu mi-a permis să o susțin cât aș fi vrut”, descria Duckadam, într-un interviu, situația familiei sale. Helmuth Duckadam, supranumit „Eroul de la Sevilla”, s-a născut în localitatea Semlac, județul Arad, pe 1 aprilie 1959.