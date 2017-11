Cristiano Ronaldo (32 de ani) are o relație de circa un an cu Georgiana Rodriguez. În plus, aceasta este însărcinată cu copilul portughezului. Detaliul nu l-a împiedicat pe superstarul lui Real Madrid să marcheze și în deplasare, chiar dacă pe terenul de fotbal are probleme.

Natacha Rodrigues, o tânără portugheză în vârstă de 21 de ani participantă în diferite emisiuni de divertisment, le-a povestit jurnaliștilor de la The Sun cum, când și unde a avut o aventură cu Cristiano Ronaldo.

Primul contact dintre cei doi s-a petrecut în toamna anului 2015, după ce fotbalistul se despărțise de fotomodelul Irina Shayk. Natacha i-a trimis lui Cristiano pe Instagram o fotografie a posteriorului ei, cu mesajul “Mulți pupici”.

Aventura a avut loc anul acesta, în martie

“Era ora 1 noaptea și am făcut-o ca o glumă. Nu credeam că-mi va răspunde, dar la 6 dimineața mi-a răspuns și lucrurile au început să avanseze. Mi-a spus că vrea să mă vadă în carne și oase după ce i-am trimis un filmuleț în care făceam twerking (n.r. – dans cu posteriorul) în lenjerie intimă. Cristiano a spus întotdeauna că îi place corpul meu. Zicea că vrea să-mi vadă neapărat fundul”, a declarat Natacha Rodrigues.

După câteva tentative eșuate, cei doi s-au întâlnit anul acesta, în martie, când Cristiano Ronaldo era deja implicat în relația cu Georgiana Rodriguez, iubita oficială. Partida de amor ar fi avut loc în vila din Lisabona a fotbalistului. “A fost foarte atent și răbdător. Îi văzusem corpul doar la televizor, dar realitatea nu m-a dezamăgit. Are picioare musculoase și este complet epilat”, a povestit Natacha Rodrigues.

Tânăra a primit 300 de euro pentru taxi și o șapcă personalizată cu numele lui Cristiano Ronaldo după acea noapte de amor, plus promisiunea că se vor mai vedea. Relația lor s-a stricat însă când ea l-a anunțat pe fotbalist că urma să apară într-o emisiune televizată, lucru pe care el a încercat să-l împiedice. “M-a blocat pe Instagram și dintr-o dată nu m-am mai simțit specială, așa cum mă făcuse să mă simt, ci o fată ca oricare alta”, a continuat Natacha Rodrigues.

”Cred că m-a folosit doar pentru sex. Când am avut acea aventură mi-a spus că eu sunt prima femeie cu care își înșeală iubita. Nu știu ce să mai cred. Sper că nu a mai făcut-o de atunci”, a mai afirmat Natacha Rodrigues, care consideră că Cristiano Ronaldo are o slăbiciune pentru posteriorul femeilor frumoase.