Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, s-a despărțit în condiții amiabile de australianul Darren Cahill în noiembrie 2018, după o colaborare de patru ani. Managerul Virginia Ruzici i l-a propus, la schimb, pe belgianul Thierry van Cleemput, dar tenismena și antrenorul n-au găsit „chimia” pentru a merge mai departe împreună, astfel că belgianul a fost făcut pachet la Doha (Qatar) și trimis acasă, deși convenția era s-o asiste și la celălalt turneu din lumea arabă, cel de la Dubai (Emiratele Arabe Unite).

Cu tripleta după ea

Deocamdată, Halep s-a oprit din căutări. A declarat că nu se simte chiar rău fără un antrenor, deși uneori simte nevoia unor sfaturi. Avantajul este că are mai mult timp liber și nu este agasată de diverse constrângeri. A recunoscut un episod petrecut la Dubai, când a putut dormi mai mult dimineața, situație pe care n-o vedea posibilă având alături un tehnician-zbir.

„Vă voi povesti o întâmplare, pentru că e haioasă. În Dubai, înaintea meciului cu Ţurenko, mă simţeam obosită. În timpul nopţii nu putusem dormi prea bine. M-am trezit la 8 dimineaţa şi eram moartă de oboseală. Am schimbat alarma la ceas şi le-am scris băieţilor din echipă că ne vedem la 10.30 pentru micul dejun. Apoi am dormit încă două ore, m-am îmbrăcat pentru meci, am luat dejunul şi am mers direct la meci. Dacă aş fi avut un antrenor, acest lucru ar fi fost imposibil. În acel moment le-am spus băieţilor că uneori e bine să nu ai un antrenor”, a relatat Simona Halep, care acum merge însoțită în turnee de tripleta: Antonescu – Cristofor – Cercel.

Simo are 10-4

În cele 14 meciuri disputate în 2019, toate fără a avea oficial un antrenor (la Fed Cup a colaborat cu căpitanul nejucător Florin Segărceanu), Simona Halep, care a cedat prima poziție mondială după Australian Open, a câștigat 10 jocuri. Anul l-a început strâmb, cu o bătaie încasată de la australianca Ashleigh Barty, la Sydney. A urmat eșecul cu Serena Williams, la Australian Open, venit după trei succese la rând obținute la primul turneu de Mare Șlem al anului. S-au succedat cele două victorii în Fed Cup, apoi prestația de la turneele arabe: finala de la Doha, cedată la belgianca Elise Mertens, și semifinalea de la Dubai, pierdută la elvețianca Belinda Bencic. La Indian Wells, a reușit deja o victorie, iar duminică seară va fi testată în turul trei.

La un loc de Ion Țiriac

Situația stă diferit cu Marius Copil, 28 de ani, 76 ATP. Arădeanul n-are nicio victorie de când a rămas fără antrenor, la mijlocul lunii februarie. A adunat trei eșecuri, la Rotterdam, Acapulco și la Indian Wells, vineri, unde a cedat net la basarabeanul Radu Albot. Patru înfrângeri consecutive într-o lună. Iar visul său pentru 2019, Top 50, pare departe. În topul celor mai bune clasări din carieră, Marius Copil se află pe locul 6, între români. Este devansat de Ilie Năstase (fost nr. 1 ATP), Andrei Pavel (13 ATP), Victor Hănescu (26 ATP), Adrian Voinea (36 ATP) şi de Ion Ţiriac (55 ATP). Copil a început anul pe 56, după finala fabuloasă făcută, la sfârșitul anului trecut, la ATP 500 de la Basel contra lui Roger Federer.

Marius, 3-7 în 2019

În 2019, început cu un eșec la Auckland și cu un tur doi la Australian Open, Copil are 3 victorii și 7 înfrângeri. Continuarea sezonului nu i-a adus satisfacții. Pe 16 februarie, după turneul de la Sofia, unde a trecut un tur (victorie la elvețianul Stanislas Wawrinka, dar eșec în turul secund, la spaniolul Fernando Verdasco), a făcut anunțul surprinzător: întrerupere colaborarea cu Andrei Pavel. S-a zvonit că Pavel urmează să revină în Team Halep, dar „Cneazul” n-a avut răbdare să se decidă Simona și, ca să nu stea pe bară, a preluat-o pe Maria Sakkari (Grecia, 23 de ani, 41 WTA). În prezent, Marius Copil este însoțit la turnee de fostul antrenor, Andrei Mlendea. Pare o soluție de compromis, până când își va angaja un tehnician „plin”.

Simona Halep și Marius Copil, cel mai bine clasaţi jucători români de tenis, vor juca, la Cluj-Napoca, pe 15 iunie, într-un meci demonstrativ, împotriva italienilor Flavia Pennetta, retrasă din activitate, şi Fabio Fognini.