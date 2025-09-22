Odată cu această decizie, postul din Pache Protopopescu a anunțat că are și o nouă emisiune de sport: „Fața la joc”, care se vede pe PRO TV și pe VOYO în fiecare seară de luni, de la ora 23.15.

Costin Ștucan asculta meciurile pe BBC

Din echipa emisiunii face parte și Costin Ștucan, jurnalist care a stat de vorbă cu Libertatea despre Premier League și a dezvăluit cum scria despre meciurile din campionatul Angliei pe vremea când acesta nu era deloc difuzat în România, nici la TV, dar nici online.

„În 1996 scriam despre Premier League ascultând meciurile la BBC și citind depeșele agențiilor de știri. Premier League nu se vedea la televizor sau, în cel mai fericit caz, aveai un meci când și când. A fost o perioadă frustrantă pentru fanul din mine, dar, din fericire, un an mai târziu aveam internet și cronicile presei britanice. Privilegiul de azi, să vezi tot ce mișcă în Premier League pe o platformă de streaming, ar fi fost atunci un vis SF”, a spus Costin Ștucan.

Întrebat ce îi atrage mai mult pe fani la Premier League, dar și cum influențează banii spectacolul din teren, jurnalistul a precizat că pasionații cunosc poveștile jucătorilor, iar banii vor crea o prăpastie uriașă între fotbalul din Anglia și cel din restul Europei.

„Aura cluburilor și a jucătorilor. Pasionații cunosc poveștile jucătorilor, dar românii se uită la Premier League în primul rând pentru atmosfera generată de stadioane, pentru transmisiile impecabile și pentru drama din teren. Care în Premier League e ceva special.

Teoretic, banii ajută. Practic, ușor-ușor desprind cluburile din Premier League de restul lumii, iar pe termen mediu și lung, asta va duce la o prăpastie uriașă din punct de vedere sportiv. Premier League nu mai e doar un campionat puternic din Europa, ci o superligă în sine, o entitate asemănătoare NBA, NFL, NHL sau MLB din SUA”, a spus Costin Ștucan în exclusivitate pentru Libertatea.

Hugo Ekitike ar putea fi jucătorul-cheie din Premier League

Prezentatorul de la PRO TV ne-a dezvăluit și care este, din punctul lui de vedere, jucătorul care va reuși să atragă cel mai mult atenția în acest sezon de Premier League: „Poate Hugo Ekitike de la Liverpool. A dat goluri în multe meciuri ale lui Liverpool până acum și pare capabil să înscrie în orice moment!”

