Cum se antrenează Simona Halep. Numărul 1 mondial se pregătește intens pentru turneul de la Miami | VIDEO

Cum se antrenează Simona Halep. Numărul 1 mondial se pregătește intens pentru turneul de la Miami (19 martie – 1 aprilie).

Simona alternează ședințele de pregătire efectuate pe teren, cu cele în sala de forță, conștientă că pregătirea fizică are un rol esențial în jocul ei, bazat foarte mult pe deplasare.

În ciuda momentelor tensionate din ultimele meciuri dintre ea și Darren Cahill, Simona Halep colaborează perfect cu antrenorul australian.

World #1 Simona Halep and coach Darren Cahill preparing for their afternoon practice. pic.twitter.com/ZUasL9lGhp

— Chad (@CCSMOOTH13) March 20, 2018