De Mihai Toma,

Finala

2 noiembrie: Anglia – Africa de Sud

Finala mică

1 noiembrie: Noua Zeelandă – Țara Galilor

Semifinale

26 octombrie: Anglia – Noua Zeelandă 19-7 (10-0)

27 octombrie, ora 11.00: Țara Galilor – Africa de Sud 16-19 (6-9)

Sferturi de finală

19 octombrie

10.15 Anglia (C1) – Australia (D2) 40-16 (17-9)

13.15 Noua Zeelandă (B1) – Irlanda (A2) 46-14 (22-0)

20 octombrie

10.15 Țara Galilor (D1) – Franța (C2) 20-19 (10-19)

Moriarty a marcat eseul victoriei, in minutul 74. Încercarea a fost transformată.

13.15 Japonia (A1) – Africa de Sud (B2) 3-26 (3-5)



Meciurile Noua Zeelandă – Italia și Anglia – Franța, de la Cupa Mondială de rugby, au fost anulate din cauza taifunului Hagibis (0-0, două puncte de echipă). Scoțienii fac presiuni să nu se anuleze și meciul lor decisiv cu Japonia



Cupa Mondială de rugby 2019 – programul grupelor

Cupa Mondială de rugby 2019 – Grupa A

Clasament: 1. Japonia 18p (+53, 13 eseuri) 2, Irlanda 16p (+94, 18 eseuri), 3. Scoția 11p (+64, 16 eseuri), 4. Samoa 5p (-70, 8eseuri), 5. Rusia 0p (-140, un eseu).

20 septembrie 2019, 13.45 (TVR 1, TVR HD): Japonia – Rusia 30-10 (12-7)

22 septembrie 2019, 10.45 (TVR HD): Irlanda – Scoția 27-3 (19-3)

24 septembrie 2019, 13.15 (TVR 1, TVR HD): Rusia – Samoa 9-34 (6-5)

28 septembrie 2019, 10.15 (TVR 1, TVR HD): Japonia – Irlanda 19-12 (0-10)

30 septembrie 2019, 13.15 (TVR 1, TVR HD): Scoția – Samoa 34-0 (20-0)

3 octombrie 2019, 13.15 (TVR 1, TVR HD): Irlanda – Rusia 35-0 (21-0)

5 octombrie 2019, 13.30 (TVR 1, TVR HD): Japonia – Samoa 38-19 (16-9)

9 octombrie 2019, 10.15 (TVR 1, TVR HD): Scoția – Rusia 61-0 (21-0)

12 octombrie 2019, 13.45 (TVR 1, TVR HD): Irlanda – Samoa 47-5 (26-5)

13 octombrie 2019: 13.45 (TVR 1, TVR HD) Japonia – Scoția 28-21 (21-7)

Cupa Mondială de rugby 2019 – Grupa B

Clasament: 1. Noua Zeelandă 16p (+135, 22 eseuri), 2. Africa de Sud 15p (+149, 27 eseuri), 3. Italia 12p (+20, 14 eseuri), 4. Namibia 2p (-141, 3 eseuri), 5. Canada 2p (-163, 2 eseuri)

21 septembrie 2019, 10.15 (TVR 1, TVR HD): Noua Zeelandă – Africa de Sud 23-13 (17-3)

22 septembrie 2019, 8.15 (TVR 1, TVR HD): Italia – Namibia 47-22 (21-7)

26 septembrie 2019, 10.45 (TVR 1, TVR HD): Italia – Canada 48-7 (17-0)

29 septembrie, 12.45 (TVR 1, TVR HD): Africa de Sud – Namibia 57-3 (31-3)

2 octombrie 13.15 (TVR 1, TVR HD): Noua Zeelandă – Canada 63-0 (28-0)

4 octombrie 2019, 12.45 (TVR 1, TVR HD): Africa de Sud – Italia 49-3 (17-3)

6 octombrie 2019, 7.45 (TVR 1, TVR HD): Noua Zeelandă – Namibia 71-9 (24-9)

8 octombrie 2019, 13.15 (TVR 1, TVR HD): Africa de Sud – Canada 66-7 (47-0)

12 octombrie 2019, 7.45 (TVR 1, TVR HD): Noua Zeelandă – Italia 0-0 (masa verde; fiecare echipă ia câte două puncte)

13 octombrie 2019, 6.15 (TVR 1, TVR HD): Namibia – Canada 0-0 (masa verde; ambele echipe au luat două puncte)

Cupa Mondială de rugby 2019 – Grupa C

Clasament: 1. Anglia 17p (+99, 17 eseuri), 2. Franța 15p (+28, 9 eseuri), 3. Argentina 11p (+15, 14 eseuri), 4. Tonga 6p (-38, 9 eseuri), 5. SUA 0p (-104, 7 eseuri).

21 septembrie 2019, 10.15 (TVR 1): Franța – Argentina 23-21 (20-3)

22 septembrie 2019, 13.15 (TVR 1): Anglia – Tonga 35-3 (18-3)

26 septembrie 2019, 13.45 (TVR 1, TVR HD): Anglia – SUA 45-7 (19-0)

28 septembrie 2019, 7.45 (TVR 1, TVR HD): Argentina – Tonga 28-12 (28-7)

2 octombrie 2019, 10.45 (TVR 1, TVR HD): Franța – SUA 33-9 (12-6)

5 octombrie 2019, 11.00 (TVR 1, TVR HD): Anglia – Argentina 39-10 (14-3)

6 octombrie 2019, 10.45 (TVR HD, 15.30 – înregistrat TVR 1): Franța – Tonga 23-21 (17-7)

9 octombrie 2019, 7.45 (TVR 1, TVR HD): Argentina – SUA 47-17 (19-5)

12 octombrie 2019, 11.15 (TVR 1, TVR HD): Anglia – Franța 0-0 (masa verde; fiecare echipă ia câte două puncte)

13 octombrie 2019, 8.45 (TVR 1, TVR HD): SUA – Tonga 19-31 (12-7)

Cupa Mondială de rugby 2019 – Grupa D

Clasament: 1. Țara Galilor 19p (+67, 17 eseuri), 2. Australia 16p (+68, 20 eseuri), 3. Fiji 7p (+2, 17 eseuri), 4. Georgia 5p (-57, 9 eseuri), 5. Uruguay 4p (-80, 6 eseuri).

21 septembrie 2019, 7.45 (TVR 1, TVR HD): Australia – Fiji 39-21 (12-14)

23 septembrie 2019, 13.15 (TVR 1): Țara Galilor – Georgia 43-14 (29-0)

25 septembrie 2019, 8.15 (TVR 1, TVR HD): Fiji – Uruguay 27-30 (12-24)

29 septembrie 2019, 8.15 (TVR 1, TVR HD): Georgia – Uruguay 33-7 (12-7)

29 septembrie 2019, 10.45 (TVR 1, înregistrat, 15.30): Australia – Țara Galilor 25-29 (8-23)

3 octombrie 2019, 8.15 (TVR 1, TVR HD): Georgia – Fiji 10-45 (7-10)

5 octombrie 2019, 8.15 (TVR 1, TVR HD): Australia – Uruguay 45-10 (19-3)

9 octombrie 2019, 12.45 (TVR 1, TVR HD): Țara Galilor – Fiji 29-17 (14-10)

11 octombrie 2019, 13.15 (TVR 1, TVR HD): Australia – Georgia 27-8 (10-3)

13 octombrie 2019, 11.15 (TVR HD, TVR – înregistrat de la 15.30): Țara Galilor – Uruguay 35-13 (7-6)

Cupa Mondială de rugby 2019 – programul sferturilor de finală

Primele două clasate se califică în sferturile de finală.

19 septembrie

10.15 C1 – D2

13.15 B1 – A2

20 septembrie

10.15 D1 – C2

13.15 A1 – B2

România nu joacă la Cupa Mondială de rugby 2019

România a fost descalificată din cauza utilizării unor jucători ineligibili și a ratat astfel prezența în meciul de deschidere care va fi disputat pe 20 septembrie de Japonia și Rusia.

Japonia a realizat la Cupa Mondială din 2015, din Anglia, cea mai mare surpriză din istoria rugby-ului, depășind Africa de Sud în faza grupelor, 34-32.

Este prima Cupă Mondială de rugby, din cele nouă, la care ”Stejarii” nu sunt prezenți.

Cine a câștigat Cupa Mondială de rugby până acum

Până acum, Cupa Mondială de fost câștigată de trei ori de Noua Zeelandă (1987, 2011, 2015), de câte două ori de Australia (1991, 1999) și Africa de Sud (1995, 2007) și o dată de Anglia (2003).

Finalele Cupei Mondiale:

2015 (Londra): Noua Zeelandă – Australia 34-17

2011 (Auckland): Noua Zeelandă – Franţa 8-7

2007 (Saint-Denis): Africa de Sud – Anglia 15-6

2003 (Sydney): Anglia – Australia 20-17, după prelungiri

1999 (Cardiff): Australia – Franţa 35-12

1995 (Johannesburg): Africa de Sud – Noua Zeelandă 15-12, prelungiri

1991 (Londra): Australia – Anglia 12-6

1987 (Auckland): Noua Zeelandă – Franţa 29-9

Despre țările care participă la Cupa Mondială de rugby 2019

Anglia este singura echipă din Europa care a câştigat Cupa Mondială.



Finala ediţiei din 2015, dintre Noua Zeelandă şi Australia, a înregistrat o audienţă de 120 de milioane de telespectatori, iar 2.5 milioane de spectatori au asistat din tribune la meciuri de-a lungul Cupei Mondiale din 2015.

Irlanda atacă trofeul din postura de lider mondial, loc ocupat în premieră.

Australia este finalista ediţiei trecute; Ţara Galilor – o echipă extrem de puternică – a câştigat Turneul Celor 6 Naţiuni în acest an.

12 dintre echipele prezente la turneul final au fost automat calificate pentru competiţia din Japonia, datorită clasării pe primele 3 locuri din grupele Mondialului din 2015. Celelalte 8 echipe au jucat turnee de calificare pe regiuni

11 dintre cele 20 de echipe calificate au fost prezente la toate ediţiile Cupei Mondiale încă de la înfiinţare, în 1987 – Canada, Japonia, Anglia, Franţa, Irlanda, Italia, Scoţia, Ţara Galilor, Australia şi Argentina şi Noua Zeelandă.

Lista recordurilor de bătut la Cupa Mondială de Rugby din Japonia

Echipa cu cele mai multe titluri mondiale: Noua Zeelandă 3 (1987, 2011, 2015).

Jucătorii cu cele mai multe meciuri disputate: Richie McCaw (Noua Zeelandă) – 22 (2003-2015) şi Jason Leonard (Anglia) – 22 (1991-2003).

Jucătorii cu cele mai multe participări: Mauro Bergamasco (Italia) – 5 ediţii (1999-2015) şi Brian Lima (Samoa) – 5 (1991-2007).

Jucătorul cu cele mai multe puncte marcate: Jonny Wilkinson (Anglia) – 277 (1999-2011).

Record de eseuri: Bryan Habana (Africa de Sud) – 15 (2007-2015) şi Jonah Lomu (Noua Zeelandă) – 15 (1995-1999).

Record de transformări: Dan Carter (Noua Zeelandă) – 58 (1987-1995).

Record de lovituri de penalizare: Jonny Wilkinson (Anglia) – 58 (1999-2011).

Record de drop-goluri: Jonny Wilkinson (Anglia) – 14 (1999-2011)

Recorduri la o ediţie de Cupa Mondială de rygby

Record de puncte: Grant Fox (Noua Zeelandă) – 126 (1987).

Record de eseuri: Jonah Lomu (Noua Zeelandă – 1999), Bryan Habana (Africa de Sud – 2007) şi Julian Savea (Noua Zeelandă – 2015) cu câte 8 eseuri.

Record de transformări: Grant Fox (Noua Zeelandă) – 30 (1987).

Record de lovituri de penalizare: Gonzalo Quesada (Argentina) – 31 (1999).

Record de drop-goluri: Jonny Wilkinson (Anglia) – 8 (2003).

Recorduri într-un meci la Cupa Mondială de rugby

Record de puncte marcate de o echipă: 145 pentru Noua Zeelandă în meciul cu Japonia (145-17) din 1995.

Diferenţă de puncte între echipe: 142 pentru Australia în meciul cu Namibia (142-0) în 2003.

Record de puncte marcate de un jucător: 45 pentru Simon Culhane (Noua Zeelandă), în meciul cu Japonia (145-17) din 1995.

Record de eseuri marcate de o echipă: 22 pentru Australia în meciul cu Namibia din 2003 (142-0).

Record de eseuri marcate de un jucător: 6 pentru Mark Ellis (Noua Zeelandă) în meciul cu Japonia din 1995 (145-17).

Record de lovituri de penalizare marcate de o echipă: 8 pentru Scoţia şi Franţa în 1995, respectiv Australia şi Argentina în 1999.

Record de lovituri de penalizare marcate de un jucător: 8 pentru Thierry Lacroix (Franţa), Gavin Hastings (Scoţia) în 1995, respectiv Gonzalo Quesada (Argentina), Matt Burke (Australia) în 1999.

Record de transformări reuşite de o echipă: 20 pentru Noua Zeelandă în meciul cu Japonia din 1995.

Record de transformări marcate de un jucător: 20 pentru Simon Culhane (Noua Zeelandă) în meciul cu Japonia din 1995.

Record de drop-goluri marcate de o echipă: 5 pentru Africa de Sud în meciul cu Anglia din 1999.

Record de drop-goluri marcate de un jucător: 5 pentru Jannie de Beer (Africa de Sud) în meciul cu Anglia din 1999.

Loturile

Cupa Mondială de Rugby din Japonia – echipe și loturi

Grupa A

IRLANDA

Jucători legitimaţi: 94.067

Selecţioner: Joe Schmidt (neozeelandez, din iulie 2013)

Clasamentul World Rugby: locul 1

Palmares la Cupa Mondială: 1987- sferturi de finală, 1991 – sferturi de finală, 1995 – sferturi de finală, 1999 – play-off, 2003 – sferturi de finală, 2007 – eliminată după grupe, 2011 – sferturi de finală, 2015 – sferturi de finală



Lotul de 31:

Înaintare (17): Rory Best (căpitan, Ulster), Tadhg Beirne (Munster), Jack Conan (Leinster), Sean Cronin (Leinster), Tadhg Furlong (Leinster), Cian Healy (Leinster), Dave Kilcoyne (Munster), Iain Henderson (Ulster), Jean Kleyn (Munster), Peter O’Mahony (Munster), Andrew Porter (Leinster), Rhys Ruddock (Leinster), James Ryan (Leinster), John Ryan (Munster), Niall Scannell (Munster), CJ Stander (Munster), Josh van der Flier (Leinster);



Fundaşi (14): Bundee Aki (Connacht), Joey Carbery (Munster), Jack Carty (Connacht), Andrew Conway (Munster), Keith Earls (Munster), Chris Farrell (Munster), Robbie Henshaw (Leinster), Rob Kearney (Leinster), Jordan Larmour (Leinster), Luke McGrath (Leinster), Conor Murray (Munster), Garry Ringrose (Leinster), Jonathan Sexton (Leinster), Jacob Stockdale (Ulster).



Jucător de urmărit: Jonathan Sexton.

Obiectiv: Trebuie să ajungem în semifinale şi, evident, să mergem mai departe, dacă putem. Ne minţim singuri dacă ne gândim că e bine pentru noi mai puţin de o semifinală (David Nucifora – director de performanţă)

SCOŢIA

Jucători legitimaţi: 49.265

Selecţioner: Gregor Townsend (scoţian, din mai 2017)

Clasamentul World Rugby: 7

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – sferturi de finală, 1991 – semifinalistă (locul 4), 1995 – sferturi de finală, 1999 – sferturi de finală, 2003 – sferturi de finală, 2007 – sferturi de finală, 2011 – eliminată după grupe, 2015 – sferturi de finală



Lotul de 31:

Înaintare (17): John Barclay (Edinburgh), Simon Berghan (Edinburgh), Fraser Brown (Glasgow), Scott Cummings (Glasgow), Allan Dell (London Irish/Anglia), Zander Fagerson (Glasgow), Grant Gilchrist (Edinburgh), Jonny Gray (Glasgow), Stuart McInally (căpitan, Edinburgh), Willem Nel (Edinburgh), Gordon Reid (Ayrshire Bulls), Jamie Ritchie (Edinburgh), Blade Thomson (Scarlets/Ţara Galilor), Ben Toolis (Edinburgh), George Turner (Glasgow), Hamish Watson (Edinburgh), Ryan Wilson (Glasgow);



Fundaşi (14): Darcy Graham (Edinburgh), Chris Harris (Gloucester/Anglia), Adam Hastings (Glasgow), Stuart Hogg (Exeter/Anglia), George Horne (Glasgow), Pete Horne (Glasgow), Sam Johnson (Glasgow), Blair Kinghorn (Edinburgh), Greig Laidlaw (Clermont/Franţa), Sean Maitland (Saracens/Anglia), Ali Price (Glasgow), Finn Russell (Racing 92/Franţa), Tommy Seymour (Glasgow), Duncan Taylor (Saracens/Anglia).



Jucător de urmărit: Finn Russell

Obiectiv: Vom lua meciurile unu după altul, pentru a încerca să le câştigăm pe toate. Dacă vom reuşi să ieşim din grupă, vor urma jocurile eliminatorii (căpitanul Stuart McInally)

JAPONIA

Jucători legitimaţi: 108.796

Selecţioner: Jamie Joseph (neozeelandez, din 2016)

Clasament World Rugby: 10

Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (18): Keita Inagaki (Panasonic Wild Knights), Yusuke Kizu (Toyota Verblitz), Koo Ji-won (Honda Heat), Isileli Nakajima (Kobelco Steelers), Asaeli Ai Valu (Panasonic Wild Knights), Takuya Kitade (Suntory Sungoliath), Atsushi Sakate (Panasonic Wild Knights), Shota Horie (Panasonic Wild Knights), Luke Thompson (Kintetsu Liners), Wimpie van der Walt (NTT DoCoMo Red Hurricanes), Uwe Helu (Yamaha Jubilo), James Moore (Munakata Sanix Blues), Hendrik Tui (Suntory Sungoliath), Yoshitaka Tokunaga (Toshiba Brave Lupus), Michael Leitch (căpitan, Sunwolves), Pieter Labuschagne (Kubota Spears), Kazuki Himeno (Toyota Verblitz), Amanaki Mafi (NTT Communications Shining Arcs);



Fundaşi (13): Kaito Shigeno (Toyota Verblitz), Fumiaki Tanaka (Canon Eagles), Yutaka Nagare (Suntory Sungoliath), Yu Tamura (Canon Eagles), Rikiya Matsuda (Panasonic Wild Knights), Kenki Fukuoka (Panasonic Wild Knights), Ataata Moeakiola (Kobelco Steelers), Lomano Lemeki (Honda Heat), William Tupou (Coca-Cola Red Sparks), Ryoto Nakamura (Suntory Sungoliath), Timothy Lafaele (Kubota Spears), Kotaro Matsushima (Suntory Sungoliath), Ryohei Yamanaka (Kobelco Steelers).



Jucător de urmărit: Kazuki Himeno.

Obiectiv: Echipa şi-a fixat ca obiectiv să intre în primele opt pentru prima oară în istoria rugbyului japonez (selecţionerul Jamie Joseph)

RUSIA

Jucători legitimaţi: 28.158

Selecţioner: Lyn Jones (galez, din august 2018)

Clasament World Rugby: 20

Palmares la Cupa Mondială: 2011 – eliminată după grupe



Lotul de 31:

Înaintare (18): Valeri Morozov (Sale/Anglia), Andrei Polivalov (VVA-Podmoskovie), Vladimir Podrezov (VVA-Podmoskovie), Azamat Bitiev (Krasnîi Iar), Stanislav Selsko (Enisei Kranoiarsk), Evgheni Matveev (VVA-Podmoskovie), Serghei Cernîşev (Slava Moscova), Andrei Ostrikov (Grenoble/Franţa), Andrei Garbuzov (Krasnîi Iar), Evgheni Elghin (Enisei), Bogdan Fedotko (Krasnîi Iar), Anton Sîcev (Novokuzneţk), Vitali Jivatov (VVA-Podmoskovie), Taghir Gadjiev (Kuban Krasnodar), Roman Hodin (Kuban Krasnodar), Viktor Gresev (Krasnîi Iar), Nikita Vavilin (Slava Moscova), Kiril Gotovţev (Krasnîi Iar);



Fundaşi (13): Vasili Dorofeev (Krasnîi Iar), Dmitri Perov (VVA-Podmoskovie), Iuri Kuşnarev (Krasnîi Iar), Ramil Gaisin (Enisei), Serghei Ianiuşkin (Penza), Gherman Davîdov (VVA-Podmoskovie), Denis Simplikevici (Enisei), Vladimir Ostrouşko (Kuban Krasnodar), Dmitri Gherasimov (Enisei), Kiril Golosniţki (Krasnîi Iar), Igor Galinovski (Krasnîi Iar), Vasili Artemiev (Krasnîi Iar), Vladislav Sozonov (VVA-Podmoskovie).



Jucător de urmărit: Iuri Kuşnarev.

Obiectiv: Ne-ar plăcea să câştigăm un meci, e ceva ce nicio echipă a Rusiei nu a reuşit până acum, să câştige un meci la Cupa Mondială, e principalul nostru obiectiv. Apreciem că adversarele din primele două meciuri, Japonia şi Samoa, sunt cele mai susceptibile de le surprinde (căpitanul Vasili Artemiev)

SAMOA

Jucători legitimaţi: 13.249

Selecţioner: Steve Jackson (neozeelandez, din septembrie 2018)

Clasament World Rugby: 16

Palmares la Cupa Mondială: 1991 – sferturi de finală, 1995- sferturi de finală, 1999 – play-off, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (17): Seilala Lam (Perpignan/Franţa), Motu Matu’u (London Irish/Anglia), Ray Niuia (Highlanders/Noua Zeelandă), Michael Alaalatoa (Crusaders/Noua Zeelandă), Paul Alo-Emile (Stade Francais/Franţa), James Lay (Bristol/Anglia), Jordan Lay (Bristol/Anglia), Logovi’i Mulipola (Newcastle/Anglia), Kane Leaupepe (Hurricanes/Noua Zeelandă), Filo Paulo (liber de contract), Senio Toleafoa (Nevers/Franţa), Josh Tyrell (Oyonnax/Franţa), Afa Amosa (Bordeaux-Begles/Franţa), Piula Fa’asalele (Perpignan/Franţa), TJ Ioane (London Irish/Anglia), Jack Lam (căpitan, liber de contract), Chris Vui (Bristol/Anglia);



Fundaşi (14): Tim Nanai-Williams (Clermont/Franţa), Ahsee Tuala (Northampton/Anglia), Ed Fidow (Worcester/Anglia), Belgium Tuatagaloa (liber de contract), Kieron Fonotia (Scarlets/Ţara Galilor), Reynold Lee-Lo (Cardiff/Ţara Galilor), Alapati Leiua (Bristol/Anglia), Henry Taefu (Western Force/Australia), AJ Alatimu (Western Force/Australia), Tusi Pisi (Toyota/Japonia), Ulupano Seuteni (Bordeaux-Begles/Franţa), Pele Cowley (Waikato/Noua Zeelandă), Melani Matavao (liber de contract), Dwayne Polotaivao (liber de contract).



Jucător de urmărit: Tim Nanai-Williams.

Obiectiv: Vom trata fiecare meci ca pe o finală, pentru că dacă pierdem ne vom găsi într-o situaţie complicată (selecţioner Steve Jackson)

Grupa B

NOUA ZEELANDĂ

Jucători legitimaţi: 157.000

Selecţioner: Steve Hansen (neozeelandez, din decembrie 2011)

Clasament World Rugby: 2

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – campioană, 1991 – semifinalistă, 1995 – finalistă, 1999 – semifinalistă, 2003 – semifinalistă, 2007 – sferturi de finală, 2011 – campioană, 2015 – campioană



Lotul de 31:

Înaintare (17): Dane Coles (Hurricanes), Liam Coltman (Highlanders), Codie Taylor (Crusaders), Nepo Laulala (Chiefs), Joe Moody (Crusaders), Atu Moli (Chiefs), Angus Ta’avao (Chiefs), Ofa Tuungafasi (Blues), Scott Barrett (Crusaders), Brodie Retallick (Chiefs), Patrick Tuipulotu (Blues), Samuel Whitelock (Crusaders), Sam Cane (Chiefs), Shannon Frizell (Highlanders), Kieran Read (căpitan, Crusaders), Ardie Savea (Hurricanes), Matt Todd (Crusaders);



Fundaşi (14): TJ Perenara (Hurricanes), Aaron Smith (Highlanders), Brad Weber (Chiefs), Beauden Barrett (Blues), Richie Mo’unga (Crusaders), Ryan Crotty (Crusaders), Jack Goodhue (Crusaders), Anton Lienert-Brown (Chiefs), Sonny Bill Williams (Blues), Jordie Barrett (Hurricanes), George Bridge (Crusaders), Rieko Ioane (Blues), Sevu Reece (Crusaders), Ben Smith (Highlanders).



Jucător de urmărit: Sevu Reece.

Obiectiv: Să faci ceva ce nu a mai fost făcut până acum este să încerci să câştigi trei Cupe Mondiale la rând (selecţionerul Steve Hansen)

AFRICA DE SUD

Jucători legitimaţi: 650.000

Selecţioner: Johan ”Rassie” Erasmus (sud-african, din 2018)

Clasament World Rugby: 4

Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991 – suspendată pentru apartheid, 1995 – campioană, 1999 – locul al treilea, 2003 – sferturi de finală, 2007 – campioană, 2011 – sferturi de finală, 2015 – locul al treilea



Lotul de 31:

Înaintare (17): Steven Kitshoff (Stormers), Tendai Mtawarira (Sharks), Schalk Brits (Bulls), Malcolm Marx (Lions), Bongi Mbonambi (Stormers), Vincent Koch (Saracens/Anglia), Frans Malherbe (Stormers), Trevor Nyakane (Bulls), Eben Etzebeth (Stormers/Toulon/Franţa), Lood de Jager (Bulls), Franco Mostert (Gloucester/Anglia), RG Snyman (Bulls), Siya Kolisi (Stormers, căpitan), Francois Louw (Bath/Anglia), Kwagga Smith (Lions), Pieter-Steph du Toit (Stormers), Duane Vermeulen (Bulls);



Fundaşi (14): Warrick Gelant (Bulls), Willie le Roux (Wasps/Anglia), Cheslin Kolbe (Toulouse/Franţa), Sibusiso Nkosi (Sharks), Lukhanyo Am (Sharks), Jesse Kriel (Bulls), Damian de Allende (Stormers), Frans Steyn (Montpellier/Franţa), Makazole Mapimpi (Sharks), Elton Jantjies (Lions), Handre Pollard (Bulls/Montpellier/Franţa), Herschel Jantjies (Stormers), Faf de Klerk (Sale/Anglia), Cobus Reinach (Northampton/Anglia).



Jucător de urmărit: Pieter-Steph du Toit.

Obiectiv: Dacă vom avea şansa să evităm accidentările, ar trebui să ajungem departe (selecţionerul Rassie Erasmus). Federaţia a anunţat că Springboks vizează titlul.

ITALIA

Jucători legitimaţi: circa 85.000

Selecţioner: Conor O’Shea (irlandez, din mai 2016)

Clasament World Rugby: 14

Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (18): Simone Ferrari (Benetton Treviso), Andrea Lovotti (Zebre), Tiziano Pasquali (Benetton Treviso), Nicola Quaglio (Benetton Treviso), Marco Riccioni (Benetton Treviso), Federico Zani (Benetton Treviso), Luca Bigi (Zebre), Oliviero Fabiani (Zebre), Leonardo Ghiraldini (fără club), Dean Budd (Benetton Treviso), Federico Ruzza (Benetton Treviso), David Sisi (Zebre), Alessandro Zanni (Benetton Treviso), Maxime Mbanda (Zebre), Sebastian Negri (Benetton Treviso), Sergio Parisse (căpitan, Toulon/Franţa), Jake Polledri (Gloucester/Anglia), Abraham Steyn (Benetton Treviso);



Fundaşi (13): Callum Braley (Gloucester/Anglia), Guglielmo Palazzini (Zebre), Tito Tebaldi (Benetton Treviso), Tommaso Allan (Benetton Treviso), Carlo Canna (Zebre), Tommaso Benvenuti (Benetton Treviso), Michele Campagnaro (Harlequins/Anglia), Luca Morisi (Benetton Treviso), Mattia Bellini (Zebre), Giulio Bisegni (Zebre), Jayden Hayward (Benetton Treviso), Matteo Minozzi (Wasps/Anglia), Edoardo Padovani (Zebre).



Jucător de urmărit: Matteo Minozzi.

Obiectiv: Sunt în faţa unui obiectiv important, acela de a face cel mai bun Mondial al Italiei şi de a deveni cea mai bună echipă a Italiei din istorie. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să câştigăm trei meciuri (selecţionerul Conor O’Shea)

NAMIBIA

Jucători legitimaţi: 9.320

Selecţioner: Phil Davies (galez, din 2015)

Clasament World Rugby: 23

Palmares la Cupa Mondială: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (18): Obert Nortje (Welwitschias), Louis van der Westhuizen (Welwitschias), Torsten van Jaarsveld (Bayonne/Franţa), Aranos Coetzee (Free State Cheetahs/Africa de Sud), AJ de Klerk (Welwitschias), André Rademeyer (Welwitschias), Desiderius Sethie (Welwitschias), Nelius Theron (Leopards/Africa de Sud), Johan Retief (Leopards/Africa de Sud), Tjiuee Uanivi (Massy/Franţa), PJ van Lill (Bayonne/Franţa), Adriaan Booysen (Welwitschias), Wian Conradie (Welwitschias), Thomasau Forbes (Welwitschias), Prince Gaoseb (Welwitschias), Max Katjijeko (Welwitschias), Rohan Kitshoff (Welwitschias), Janco Venter (Jersey Reds/Anglia)



Fundaşi (13): Helarius Kisting (CSM Ştiinţa Baia Mare/România), Lesley Klim (Ospreys/Ţara Galilor), PJ Walters (Welwitschias), Chad Plato (Welwitschias), Johann Tromp (Welwitschias), Darryl de la Harpe (Welwitschias), Johan Deysel (Colomiers/Franţa, căpitan), JC Greyling (Welwitschias), Justin Newman (Welwitschias), Janry du Toit (Welwitschias), Cliven Loubser (Welwitschias), Eugene Jantjies (Welwitschias), Damian Stevens (Boland Cavaliers).



Jucător de urmărit: Cliven Loubser.

Obiectiv: Namibia vrea să creeze istorie în Japonia prin câştigarea premieră a unui meci la Cupa Mondială (selecţionerul Phil Davies)

CANADA

Jucători legitimaţi: 28.966

Selecţioner: Kingsley Jones (galez, din septembrie 2017)

Clasament World Rugby: 22

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – eliminată după grupe, 1991 – sferturi de finală, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (17): Tyler Ardron (căpitan, Chiefs/Noua Zeelandă), Kyle Baillie (New Orleans Gold), Justin Blanchet (fără club), Hubert Buydens (New Orleans Gold), Luke Campbell (Toronto Arrows), Matt Heaton (Darlington Mowen Park/Anglia), Eric Howard (New Orleans Gold), Jake Ilnicki (Seattle Seawolves), Cole Keith (Toronto Arrows), Conor Keys (fără club), Evan Olmstead (fără club), Benoit Piffero (Blagnac/Franţa), Andrew Quattrin (Toronto Arrows), Lucas Rumball (Toronto Arrows), Djustice Sears-Duru (Seattle Seawolves), Mike Sheppard (Toronto Arrows), Matt Tierney (Castres/Franţa);



Fundaşi (14): Nick Blevins (Calgary Hornets), Andrew Coe (Markham Irish), Jeff Hassler (Seattle Seawolves), Ciaran Hearn (fără club), Ben LeSage (Calgary Canucks), Phil Mack (Seattle Seawolves), Jamie Mackenzie (Toronto Arrows), Gordon McRorie (Calgary Hornets), Peter Nelson (fără club), Shane O’Leary (Nottingham/Anglia), Patrick Parfrey (Toronto Arrows), Taylor Paris (Castres/Franţa), Conor Trainor (Nevers/Franţa), DTH van der Merwe (Glasgow Warriors/Scoţia).



Jucător de urmărit: Tyler Ardron.

Obiectiv: Să fim realişti. Vrem să jucăm cât mai bine posibil. Sperăm că putem să fim mândri şi că putem juca aşa cum suntem capabili (căpitanul Tyler Ardron).

Grupa C

ANGLIA

Jucători legitimaţi: 356.303

Selecţioner: Eddie Jones (australian, din noiembrie 2015)

Clasament World Rugby: 3

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – sferturi de finală, 1991 – finalistă, 1995 – semifinalistă (locul 4), 1999 – sferturi de finală, 2003 – campioană, 2007 – finalistă, 2011 – sferturi de finală, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (17): Dan Cole (Leicester), Ellis Genge (Leicester), Joe Marler (Harlequins), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Jamie George (Saracens), Jack Singleton (Worcester), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton), Tom Curry (Sale), Lewis Ludlam (Northampton), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Newcastle);

Fundaşi (14): Ben Youngs (Leicester), Willi Heinz (Gloucester), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Piers Francis (Northampton), Jonathan Joseph (Bath), Henry Slade (Exeter), Manu Tuilagi (Leicester), Joe Cokanasiga (Bath), Jonny May (Leicester), Ruaridh McConnochie (Bath), Jack Nowell (Exeter), Elliot Daly (Saracens), Anthony Watson (Bath).

Jucător de urmărit: Manu Tuilagi.

Obiectiv: Vrem să fim cea mai bine pregătită echipa a Angliei care poate fi, gata să câştige Cupa Mondială (selecţioner Eddie Jones)

FRANŢA

Selecţioner: Jacques Brunel (francez, din decembrie 2017)

Jucători legitimaţi: 258.247

Clasament World Rugby: 8

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – finalistă, 1991 – sferturi de finală, 1995 – locul al treilea, 1999 – finalistă, 2003 – semifinalistă (locul 4), 2007 – semifinalistă (locul 4), 2011 – finalistă, 2015 – sferturi de finală



Lotul de 31:

Înaintare (17): Jefferson Poirot (Bordeaux-Begles), Cyril Baille (Toulouse), Guilhem Guirado (Montpellier/căpitan), Camille Chat (Racing 92), Peato Mauvaka (Toulouse), Emerick Setiano (Toulon), Rabah Slimani (Clermont), Demba Bamba (Lyon), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Bernard Le Roux (Racing 92), Paul Gabrillagues (Stade Francais), Arthur Iturria (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Yacouba Camara (Montpellier), Charles Ollivon (Toulon), Grégory Alldritt (La Rochelle), Louis Picamoles (Montpellier);



Fundaşi (14): Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Toulon), Maxime Machenaud (Racing 92), Romain Ntamack (Toulouse), Camille Lopez (Clermont), Wesley Fofana (Clermont), Gaël Fickou (Stade Francais), Virimi Vakatawa (Racing 92), Sofiane Guitoune (Toulouse), Yoann Huget (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Alivereti Raka (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Maxime Médard (Toulouse).



Jucător de urmărit: Antoine Dupont.

Obiectiv: Grupa e complicată. Prima provocare este să ieşim din grupă. După ce am trecut de acest prag, suntem capabili să ajungem departe (selecţionerul Jacques Brunel)

ARGENTINA

Jucători legitimaţi: 121.000

Selecţioner: Mario Ledesma (argentinian, din august 2018)

Clasament World Rugby: 11

Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991, 1995 – eliminată după faza grupelor, 1999 – sferturi de finală, 2003 – eliminată după faza grupelor, 2007 – locul al treilea, 2011 – sferturi de finală, 2015 – semifinalistă (locul 4)



Lotul de 31:

Înaintare (17): Rodrigo Bruni (Jaguares), Javier Ortega Desio (Jaguares), Marcos Kremer (Jaguares), Juan Manuel Leguizamon (Jaguares), Tomas Lezana (Jaguares), Pablo Matera (Jaguares/Stade Français/Franţa, căpitan), Matias Alemanno (Jaguares), Tomas Lavanini (Jaguares), Guido Petti (Jaguares), Agustin Creevy (Jaguares), Julian Montoya (Jaguares), Santiago Socino (Jaguares), Nahuel Tetaz Chaparro (Jaguares), Juan Figallo (Saracens/Anglia), Santiago Medrano (Jaguares), Enrique Pieretto (Jaguares), Mayco Vivas (Jaguares);



Fundaşi (14): Emiliano Boffelli (Jaguares), Joaquin Tuculet (Jaguares), Santiago Carreras (Jaguares), Bautista Delguy (Jaguares), Ramiro Moyano (Jaguares), Jeronimo de la Fuente (Jaguares), Juan Cruz Mallia (Jaguares), Lucas Mensa (Pucara), Matias Moroni (Jaguares), Matias Orlando (Jaguares), Nicolas Sanchez (Stade Francais/Franţa), Benjamin Urdapilleta (Castres/Franţa), Tomas Cubelli (Jaguares), Felipe Ezcurra (Hindu).



Jucător de urmărit: Matias Moroni.

Obiectiv: Băieţii se pregătesc un an întreb pentru a fi campioni mondiali. Trebuie să avem visuri mari (selecţionerul Mario Ledesma)

SUA

Jucători legitimaţi: 131.748

Selecţioner: Gary Gold (sud-african, din ianuarie 2018)

Clasament World Rugby: 13

Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1991, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (18): Malon Al-Jiboori (fără club), Nate Brakeley (New York), Cam Dolan (New Orleans), Hanco Germishuys (Glendale), Tony Lamborn (Melbourne Rebels/Australia), Ben Pinkelman (USA Sevens), John Quill (New York), Nick Civetta (fără club), Ben Landry (Ealing/Anglia), Gregory Peterson (Newcastle/Anglia), David Ainu’u (Toulouse/Franţa), Eric Fry (Vannes/Franţa), Olive Kilifi (Seattle), Titi Lamositele (Saracens/Anglia), Paul Mullen (fără club), Dylan Fawsitt (New York), James Hilterbrand (Manly Marlins), Joe Taufete’e (Worcester/Anglia);



Fundaşi (13): Blaine Scully (căpitan/Cardiff/Ţara Galilor), Mike Te’o (San Diego), Will Hooley (Bedford/Anglia), Martin Iosefo (USA Sevens), Marcel Brache (Western Force/Australia), Thretton Palamo (Houston), Paul Lasike (Harlequins/Anglia), Bryce Campbell (London Irish/Anglia), Will Magie (fără club), AJ MacGinty (Sale/Anglia), Ruben De Haas (Cheetahs/Africa de Sud), Shaun Davies (Glendale), Nate Augspurger (San Diego).



Jucător de urmărit: Joe Taufete’e.

Obiectiv: Am încredere în această echipă şi nu am fost mereu în măsură să afirm asta la toate echipele pe la care am trecut. Sunt concentrat, dar cred că de această Cupă Mondială va profita grupul pentru 2023 (selecţionerul Gary Gold)

TONGA

Jucători legitimaţi: 23.900

Selecţioner: Toutai Kefu (tongan, din mai 2016)

Clasament World Rugby: 15

Palmares la Cupa Mondială: 1987, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (18): Siegried Fisiihoi (Pau/Franţa), Vunipola Fifita (Brumbies/Australia), Latu Talakai (Eastwood/Australia), Paula Ngauamo (Agen/Franţa), Sosefo Sakalia (Asia Pacific Dragons/Singapore), Siula Maile (Shirley/Noua Zeelandă), Siua Halanukonuka (Glasgow/Scoţia), Ma’afu Fia (Ospreys/Ţara Galilor), Ben Tameifuna (Racing 92/Franţa), Sam Lousi (Scarlets/Ţara Galilor), Leva Fifita (Grenoble/Franţa), Steve Mafi (London Irish/Anglia), Sione Kalamafoni (Leicester/Anglia), Maama Vaipulu (Castres/Franţa), Fotu Lokotui (Counties Manukau/Noua Zeelandă), Zane Kapeli (Bay of Plenty/Noua Zeelandă), Dan Faleafa (Coventry/Anglia), Nasi Manu (Benetton Treviso/Italia);



Fundaşi (13): Sonatane Takulua (Newcastle/Anglia), Leon Fukofuka (Auckland/Noua Zeelandă), Samisoni Fisilau (fără club), Kurt Morath (Doncaster/Anglia), James Faiva (El Salvador/Spania), Siale Piutau (Bristol/Anglia), Malietoa Hingano (Bayonne/Franţa), Nafi Tuitavake (fără club), Atieli Pakalani (Eastwood/Australia), David Halaifonua (Coventry/Anglia), Viliami Lolohea (fără club), Cooper Vuna (Newcastle/Anglia), Telusa Veainu (Leicester/Anglia).



Jucător de urmărit: Nasi Manu.

Obiectiv: Sunt axat pe obiectivul de a accede în sferturile de finală, trebuie să câştigăm meciuri (în grupă) pentru asta (selecţionerul Toutai Kefu)

Grupa D

AUSTRALIA

Selecţioner: Michael Cheika (australian, din octombrie 2014)

Jucători legitimaţi: 271.792

Clasament World Rugby: 6

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – semifinalistă, 1991 – campioană, 1995 – sferturi de finală, 1999 – campioană, 2003 – finalistă, 2007 – sferturi de finală, 2011 – semifinalistă, 2015 – finalistă



Lotul de 31:

Înaintare (17): Isi Naisarani (Melbourne Rebels), Jack Dempsey (NSW Waratahs), Michael Hooper (NSW Waratahs, căpitan), David Pocock (Brumbies), Lukhan Salakaia-Loto (Queensland Reds), Rory Arnold (Brumbies), Izack Rodda (Queensland Reds), Adam Coleman (Melbourne Rebels), Rob Simmons (NSW Waratahs), Allan Alaalatoa (Brumbies), Taniela Tupou (Queensland Reds), Sekope Kepu (NSW Waratahs), Scott Sio (Brumbies), James Slipper (Brumbies), Tolu Latu (NSW Waratahs), Folau Fainga’a (Brumbies), Jordan Uelese (Melbourne Rebels);



Fundaşi (14): Kurtley Beale (NSW Waratahs), Dane Haylett-Petty (Melbourne Rebels), Reece Hodge (Melbourne Rebels), Marika Koroibete (Melbourne Rebels), Jordan Petaia (Queensland Reds), Adam Ashley-Cooper (NSW Waratahs), Tevita Kuridrani (Brumbies), James O’Connor (Queensland Reds), Samu Kerevi (Queensland Reds), Matt Toomua (Melbourne Rebels), Christian Lealiifano (Brumbies), Bernard Foley (NSW Waratahs), Nic White (fără club), Will Genia (Melbourne Rebels).



Jucător de urmărit: David Pocock.

Obiectiv: La Cupa Mondială, fiecare meci e o finală. Cum vă daţi seama de asta? Nu priviţi mai departe pe drumul care se găseşte în faţa voastră (selecţionerul Michael Cheika)

ŢARA GALILOR

Jucători legitimaţi: 83.120

Selecţioner: Warren Gatland (neozeelandez, din decembrie 2007)

Clasament mondial: 5

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – locul al treilea, 1991, 1995 – eliminată după faza grupelor, 1999, 2003 – sferturi de finală, 2007 – eliminată după faza grupelor, 2011 – locul al patrulea, 2015 – sferturi de finală



Lotul de 31:

Înaintare (18): James Davies (Scarlets), Ross Moriarty (Dragons), Josh Navidi (Cardiff Blues), Aaron Shingler (Scarlets), Justin Tipuric (Ospreys), Aaron Wainwright (Dragons), Jake Ball (Scarlets), Adam Beard (Ospreys), Cory Hill (Dragons), Alun Wyn Jones (Ospreys/căpitan), Rhys Carre (Saracens), Tomas Francis (Exeter Chiefs), Wyn Jones (Scarlets), Dillon Lewis (Cardiff Blues), Nicky Smith (Ospreys), Elliot Dee (Dragons), Ryan Elias (Scarlets), Ken Owens (Scarlets);



Fundaşi (13): Leigh Halfpenny (Scarlets), Liam Williams (Saracens), Josh Adams (Cardiff Blues), Hallam Amos (Cardiff Blues), George North (Ospreys), Jonathan Davies (Scarlets), Hadleigh Parkes (Scarlets), Owen Watkin (Ospreys), Dan Biggar (Northampton Saints), Rhys Patchell (Scarlets), Aled Davies (Ospreys), Gareth Davies (Scarlets), Tomos Williams (Cardiff Blues).



Jucător de urmărit: Alun Wyn Jones.

Obiectiv: Cred că echipa este suficient de bună pentru a câştiga (Cupa Mondială). Mergem acolo cu multă încredere (selecţioner Warren Gatland)

GEORGIA

Jucători legitimaţi: 4.181

Selecţioner: Milton Haig (neozeelandez, din 2011)

Clasament mondial: 12

Palmares la Cupa Mondială: 2003, 2007, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (17): Jaba Bregvadze (Sunwolves/Japonia), Levan Cilaceava (Montpellier/Franţa), Beka Ghigaşvili (Toulon/Franţa), Otar Ghiorgadze (Brive/Franţa), Guram Goghiciaşvili (Racing 92/Franţa), Beka Gorgadze (Bordeaux-Begles/Franţa), Mamuka Gorgodze (Toulon/Franţa), Vano Karkadze (Aurillac/Franţa), Laşa Lomidze (Doncaster/Anglia), Şalva Mamukaşvili (Enisei-STM Krasnoiarsk/Rusia), Ghiorghi Melikidze (Stade Francais/Franţa), Kote Mikautadze (Montpellier/Franţa), Miheil Nariaşvili (Montpellier/Franţa), Ghiorghi Nemsadze (Ospreys/Ţara Galilor), Beka Saghinadze (Aurillac/Franţa), Şalva Sutiaşvili (Soyaux-Angouleme/Franţa), Ghiorghi Thilaişvili (Batumi);



Fundaşi (14): Tedo Abjandadze (Brive/Franţa), Ghela Aprasidze (Montpellier/Franţa), Ghiorghi Begadze (Kocebi Bolnisi), Zurab Dzneladze (Lokomotiv Tbilisi), David Kacearava (Enisei-STM Krasnoiarsk/Rusia), Laşa Hmaladze (Batumi), Ghiorghi Kveseladze (Armazi Marneuli), Vasil Lobjanidze (Brive/Franţa), Laşa Malaguradze (Krasnîi Iar Krasnoiarsk/Rusia), Ioseb Matiaşvili (Lelo Saracens), Tamaz Mcedlidze (Rouen/Franţa), Mirian Modebadze (Kutaisi), Merab Şarikadze (Aurillac/Franţa), Alexander Todua (Batumi).



Jucător de urmărit: Beka Gorgadze.

Obiectiv: Vrem să inspirăm teamă adversarelor. Vrem să profităm de şansa noastră, să arătăm la cel mai înalt nivel. La Cupa Mondială din 2015, Georgia a câştigat două meciuri şi şi-a asigurat calificarea matematică la Cupa Mondială următoare. Vrem să facem, acelaşi lucru şi în Japonia (englezul Graham Rowntree, antrenorul pachetului de înaintare)

FIJI

Jucători legitimaţi: 123.900

Selecţioner: John McKee (neozeelandez, din mai 2014)

Clasament World Rugby: 9

Palmares la Cupa Mondială: 1987 – sferturi de finală, 1991 – eliminată după faza grupelor, 1999 – play-off pentru sferturi, 2003 – eliminată după faza grupelor, 2007 – sferturi de finală, 2011, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (17): Campese Ma’afu (Leicester Tigers/Anglia), Eroni Mawi (Fijian Latui) Peni Ravai (Bordeaux-Begles/Franţa), Mesulame Dolokoto (Glasgow Warriors/Scoţia), Samuel Matavesi (Toulouse/Franţa), Vere Vugakoto (Fijian Latui), Manasa Saulo (London Irish/Anglia), Lee-Roy Atalifo (Jersey Reds/Anglia), Tevita Cavubati (Harlequins/Anglia), Leone Nakarawa (Racing 92/Franţa), Api Ratuniyarawa (Northampton/Anglia), Tevita Ratuva (Bordeaux-Begles), Semi Kunatani (Harlequins/Anglia), Viliame Mata (Edinburgh/Scoţia), Mosese Voka (Fijian Latui), Dominiko Waqaniburotu (Pau/Franţa, căpitan), Peceli Yato (Clermont/Franţa);



Fundaşi (14): Frank Lomani (Fijian Latui), Nikola Matawalu (Glasgow Warriors/Scoţia), Henry Seniloli (Doncaster Knights/Anglia), Levani Botia (La Rochelle/Franţa), Jale Vatubua (Pau/Franţa), Ben Volavola (Racing 92/Franţa), Vereniki Goneva (Harlequins/Anglia), Filipo Nakosi (Toulon/Franţa), Waisea Nayacalevu (Stade Francais/Franţa), Semi Radradra (Bordeaux-Begles/Franţa), Josua Tuisova (Lyon/Franţa), Joshua Matavesi (Newcastle Falcons/Anglia), Alivereti Veitokani (London Irish/Anglia), Kini Murimurivalu (La Rochelle/Franţa).



Jucător de urmărit: Leone Nakarawa.

Obiectiv: Această echipă are potenţialul de a ajunge în sferturi (selecţionerul John McKee)

URUGUAY

Jucători legitimaţi: circa 10.000

Selecţioner: Esteban Meneses (argentinian, din 2015)

Clasament World Rugby: 19

Palmares la Cupa Mondială: 1999, 2003, 2015 – eliminată după faza grupelor



Lotul de 31:

Înaintare (18): Diego Arbelo (Montevideo Cricket Club), Juan Echeverria (Austin/SUA), Facundo Gattas (Hindu/Argentina), Joaquin Jaunsolo (Los Cuervos), German Kessler (Los Cuervos), Guillermo Pujadas (Champagnat), Juan Pedro Rombys (Trebol), Mateo Sanguinetti (Houston/SUA), Ignacio Dotti (New Orleans/SUA), Manuel Leindekar (Oyonnax/Franţa), Diego Magno (Houston/SUA), Franco Lamanna (Mowden Park/Anglia), Manuel Ardao (Old Christians), Juan Manuel Gaminara (Old Boys), Santiago Civetta (Old Boys), Juan Diego Ormaechea (Carrasco Polo), Manuel Diana (Old Christians), Alejandro Nieto (Houston/SUA);



Fundaşi (13): Santiago Arata (Houston/SUA), Agustin Ormaechea (Mont-de-Marsan/Franţa), Felipe Berchesi (Dax/Franţa), Juan Manuel Cat (Old Boys), Andrés Vilaseca (Austin/SUA), Agustin Della Corte (Trebol), Nicolas Freitas (Carrasco Polo), Tomas Inciarte (Old Christians), Federico Favaro (Old Christians), Leandro Leivas (Toronto/Canada), Felipe Etcheverry (Carrasco Polo), Rodrigo Silva (Austin/SUA), Gaston Mieres (Toronto/Canada).



Jucător de urmărit: Felipe Berchesi.

Obiectiv: Los Teros vor să fie conjugaţi la ritmul rugbyului internaţional, iar scopul principal este câştigarea unui meci, cel cu Georgia (Federaţia Uruguayană de Rugby).