U Cluj – Dinamo 0-1

Corbu (14)

”U” Cluj: Albuţ – Takacs, Abrudan, Cordoş, Manu Victor – Onicaş, Giurgiu – Goga, Florescu, Ursu – Lemnaru

Dinamo: Brănescu – Nica, Nedelcearu, Maric, Corbu – Hanca, Anton, St. Filip – L. Gheorghe, Nemec, Salomao

Cupa României, optimi de finală. ”U” Cluj – Dinamo. ”Nu vom menaja pe nimeni”.

Dinamo va avea un meci greu în optimile de finală ale Cupei României, chiar dacă vor întâlni o echipă de Ligă a 3-a. Universitatea Cluj este hotărâtă să-și vândă scump piele.

”U” Cluj – Dinamo (ora 20.30)

Echipe probabile:

”U” Cluj: Albuț – Takacs, Cordoș, Abrudan, Onicaș – Giurgiu, Micaș – Florescu, Goga, Ursu – Lemnaru

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Katsikas, Oliva – P. Anton, Filip – Corbu, Rivaldinho, salomao – Nemec.

„Ne punem speranțe in acest meci, chiar dacă știm că e foarte greu. Dinamo nu este într-o perioadă foarte bună, dar are un lot bun de jucători, care pot face diferența. Ne pregătim să jucăm un meci în care lumea să vadă că U Cluj nu are doar o galerie frumoasă, are și o echipă frumoasă, chiar dacă avem șanse mici să eliminăm Dinamo”, a spus Adrian Falub.

Antrenorul de la ”U” Cluj a adăugat: ”Noi jucam alt tip de meciuri în Liga a III-a. Nu vom putea juca cu Dinamo cum am jucat cu Reghinul, neavând ritmul jocurilor de Liga I și un adversar care să ne pună probleme. Noi avem jucători care știu ce înseamnă astfel de meciuri, dar nu mai au ritmul unor astfel de partide. Sunt alte caracteristici de jocuri”.

Cupa României, optimi de finală. ”U” Cluj – Dinamo. Vasile Miriuță: ”Ne așteaptă un meci dificil”

Vasile Miriuță, tehnicianul de la Dinamo, a precizat, la Telekom Sport: „Ne aşteaptă un meci foarte dificil. Ştim, Clujul chiar dacă e în Liga a 3-a, la jucătorii pe care îi are e echipă de Liga a 2-a. Nu voi menaja pe nimeni pentru că omogenizarea trebui să meargă în continuare. Nu voi menaja pe nimeni la Cluj”.

