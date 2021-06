Cinci titluri de campion al României. Patru consecutive la CFR Cluj. Acesta este CV-ul de gală pe care îl are Dan Petrescu. Antrenorul de 53 de ani e acasă, în România și așteaptă oferte pentru a se întoarce cât mai rapid pe bancă.

Eu sunt un om care dacă stau prea mult nu e bine. Nu vreau să mă propun eu, dar sunt un antrenor liber. Dan Petrescu, antrenor:

Invitat la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, de pe GSP.RO, Dan Petrescu, a spus că abia așteaptă să înceapă munca.

„Sunt gata să accept oferte. Eu nu am zis că accept orice! Dacă va veni o ofertă corectă pentru mine, în care cred că pot să fac ceva, da! Dar ar trebui să vină acum. Să încep pregătirea, să aleg jucătorii. În timpul campionatului e foarte greu. Dacă nu va veni ce trebuie, asta e. Nu vreau să mă mai grăbesc. Poate că nu sunt bani în România, nu sunt ambiții”, a declarat acesta la „Prietenii lui Ovidiu”.

Dan Petrescu a refuzat mai multe oferte în ultima vreme

Petrescu a mai avut discuții și oferte în ultima perioadă, dar nimic nu l-a făcut să semneze:

„Am avut o ofertă din Arabia Saudită și din Europa. Din Arabia Saudită era o ofertă financiară fantastică. Al Wahda a retrogradat între timp. Atunci erau într-o situație rea, iar dacă mă duceam și retrogradam, toate se puneau asupra mea. Așa că am refuzat”.

Când începe meciul, eu mă transform. Până în meci sunt OK, pregătesc foarte bine, toți jucătorii pe care i-am antrenat pot să confirme că sunt foarte calm, liniștit, atent până la ultimul detaliu. Dar când începe meciul nu mai puteam să mă liniștesc. Așa eram și ca jucător! Și fac unele greșeli care nu sunt bune pentru mine. Asta trebuie să recunosc!

Dan Petrescu, antrenor:

Pe lângă discuțiile din Golf, „Bursucul” a fost dorit și în Europa. „O ofertă din Grecia, dar am refuzat-o. Plus că mai era și din Cipru, nu era ce-mi doream eu. Nu țin la bani acum, pentru că am făcut bani în cariera mea de antrenor, dar nici nu pot să fiu ca antrenorii care acceptă orice contract. Mie îmi place să fie un contract clar, serios. Eu în momentul când ajung la un club muncesc de dimineață până seară, nimeni nu poate să-mi reproșeze ceva”, recunoaște tehnicianul.

252 de meciuri ca antrenor în Liga 1 are Dan Petrescu. 132 dintre acestea fiind câștigate și doar 49 pierdute

