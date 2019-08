Miercuri, CFR Cluj înfruntă acasă, în Gruia, gruparea scoțiană Celtic Glasgow, joc programat să înceapă la ora 21.00.

”N-au voie să meargă la Untold. Sunt profesioniști și trebuie să fie noaptea acasă. Dacă aflu că au fost, căci o să aflu, pierd echipa. Nici eu nu merg, dar nici eu nu au voie”, a avertizat ”Bursucul”.

Acum două zile, Petrescu lansase primul atac:

”În club are voie numai Oana (n.r. – ofiţerul de presă), altcineva n-are voie. Am dat interzis la toţi. Dacă se duc acolo, rămân acolo. Că n-o să mai joace fotbal la CFR cât sunt eu antrenor. Asta o ştiu toţi.

Deja am vorbit. Dacă îi vedeţi, daţi-mi poza, ca să ştiu să scap de ei. Noi suntem aici la fotbal, nu la Untold. Untold-ul e pentru alţii, care nu-s profesionişti”, a fost mesajul lui Dan Petrescu.

Citeşte şi:

GSP.RO Dezvăluirile unui prieten despre decesul lui Marcel Toader: „La un moment dat i-a scăpat telefonul din mână și a căzut cu capul pe masă!”

Unica.ro Care e primul si cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faci in caz de infarct

Viva.ro Marcel Toader, fostul soț al Mariei Constantin, a FĂCUT INFARCT! PRIMA REACȚIE a MARIEI și ce i-a afectat problemele de sănătate