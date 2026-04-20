Există oameni în Ankara care au cumpărat cândva de la ea un bilet de autobuz sau o carte. Astăzi, în ciuda succesului, la vârsta de 47 de ani, are curajul să trăiască autentic, să iubească simplitatea și să îmbrățișeze naturalețea.

Joacă în serialele de la Kanal D

Publicul din România a cunoscut-o prima dată ca Dilara, în serialul „Furtună pe Bosfor”. De data aceasta, ea a revenit la Kanal D într-un rol ca o misiune: să salveze vieți, să facă mereu ceea ce e corect și să nu se lase copleșită de greutatea deciziilor sale.

Telespectatorii o regăsesc de Ebru Ozkan Saban în rolul lui Ipek Tekin, medic specialist endocrinolog și directoare a spitalului în serialul „Pe mâini bune”. Vedeta și-a dorit încă din școala primară să fie actriță, însă până la ajunge în lumina reflectoarelor a avut diferite locuri de muncă, în perioada pregătirii pentru facultate.

Ebru Ozkan Saban a lucrat ca ospătăriță în câteva localuri din Ankara, a lucrat în domeniul asigurărilor și a vândut bilete de autobuz. Unul dintre joburile ei preferate a fost cel într-o librărie. Acolo a vândut cărți și a ajuns chiar să desfășoare activități de management.

În prezent, actrița studiază psihologia la nivel autodidact și, pe lângă filosofie, consideră această disciplină esențială în viața unui om. Un alt domeniu de interes pentru vedetă este astrofizica. Are chiar și un telescop, primit în dar de la soțul său, nimeni altul decât Ertan Saban, actorul care interpretează unul dintre personajele principale din serialul „O nouă șansă”.

Ebru Ozkan Saban are un copil cu actorul Ertan Saban

Ebru Ozkan Saban nu este împotriva esteticii sau a botoxului, însă e de părere că îmbătrânirea naturală este frumoasă. Ea înțelege foarte bine presiunea socială la care cu toții suntem expuși la un moment dat. Cu toate acestea, înainte de a fi preocupați de estetică sau slăbit, actrița consideră că de dragul copiilor, ar trebui să acordăm atenție aspectelor mai puțin superficiale ale vieții, precum sănătate, sport și sănătate mintală.

Interpreta lui Ipek Tekin recunoaște că nu-i plac haosul și agitația. Actrița evită multitaskingul și preferă să facă lucrurile fără grabă și pe rând, iar maternitatea i-a întărit această perspectivă calmă și echilibrată asupra vieții. În anul 2018, aceasta a devenit mamă. Rodul dragostei sale și al lui Ertan Saban se numește Biricik.

