Pezeshkian a avertizat asupra provocărilor economice post-conflict

„Continuarea conflictului nu aduce beneficii nimănui — nici nouă, nici celeilalte părți, nici viitorului regiunii sau generațiilor viitoare”, a declarat Pezeshkian, adoptând un ton moderat comparativ cu alți lideri iranieni.

Într-o întâlnire cu pompierii din capitală, președintele a avertizat asupra provocărilor economice post-conflict, menționând necesitatea reconstruirii infrastructurii, atragerii de resurse financiare și stabilizării pieței. Potrivit presei iraniene, acesta a îndemnat la utilizarea „căilor raționale și diplomatice” pentru reducerea tensiunilor.

Președintele iranian nu deține un rol direct în negocierile cu SUA și Israel

Masoud Pezeshkian, considerat o voce moderată în conducerea iraniană, nu deține însă un rol direct în negocierile cu SUA și Israel, nici autoritatea finală asupra deciziilor privind conflictul. Majoritatea liderilor din regim au legături strânse cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, ceea ce complică abordarea diplomatică.

Probleme economice grave pentru Iran și pagube de 270 de miliarde de dolari

Într-o vizită la Ministerul Justiției, Pezeshkian a subliniat necesitatea reformelor și a informării corecte a populației: „Oferirea de informații inexacte sau promisiuni nerealiste nu doar că nu ajută la rezolvarea problemelor, ci slăbește și încrederea publică.” El a adăugat că unitatea națională depinde de „onestitate în discurs, transparență în acțiuni și consolidarea încrederii publice.”

Date economice recente arată impactul devastator al conflictului asupra Iranului, care se confrunta deja cu o criză economică profundă înainte de izbucnirea războiului. Moneda națională a înregistrat o depreciere dramatică anul acesta.

Conform estimărilor guvernamentale din săptămâna trecută, pagubele generate de război au ajuns la 270 de miliarde de dolari, fără detalii suplimentare. Atacurile israeliene au afectat grav industriile de oțel și petrochimie, precum și alte infrastructuri critice, relatează CNN.

Iranul a reluat activitatea pe principalele aeroporturi din Teheran după săptămâni de conflict armat

Autoritățile aviatice din Iran au anunțat redeschiderea principalelor aeroporturi ale capitalei începând de luni, după o perioadă de suspendare cauzată de tensiunile militare cu Statele Unite și Israel. Reluarea operațiunilor pe aeroporturile Imam Khomeini și Mehrabad marchează un prim pas spre normalizarea traficului aerian, urmând ca alte zece aeroporturi din țară să devină operaționale până sâmbătă, potrivit AFP.

