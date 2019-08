Dan Petrescu, 51 de ani, speră ca rezultatul să nu fie influențat de deciziile arbitrului leton Andris Treimanis, 34 de ani, de profesie avocat la televiziunea națională din Riga.

Campioana României e obligată să înscrie în Scoția, acolo unde sunt așteptați 60.000 de suporteri, pentru a emite pretenții la calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor. Dan Petrescu și-a menajat titularii în meciul de sâmbătă cu Hermannstadt, 3-0, pentru a încerca să dea lovitura în infernul de pe Celtic Park.

Fluieră letonul Andris Treimanis

Cel poreclit “Dan Penalty” în Liga 1, pentru presiunea pe care o pune constant pe arbitri înaintea meciurilor, încearcă aceeași strategie și cu brigada condusă de letonul Andris Treimanis, arbitru FIFA din 2011.

“Sper ca arbitrajul să fie corect! E normal ca atunci când joci cu Celtic, în Liga Campionilor și la ei acasă, arbitrul să dea 10 la sută pentru ei. Sper să nu se întâmple asta”, a declarat Dan Petrescu.

Andris Treimanis a mai oficiat un singur meci al unei echipe românești, Steaua – Plzen 3-0, disputat pe 14 septembrie 2017, în grupele Europa League.

14 March 2019, England, London: Rennes’ Hamari Traore gets a yellow card by referee Andris Treimanis during the UEFA Europa League Round of 16 second leg soccer match between Arsenal FC and Stade Rennais FC at the Emirates Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa

«Celtic e ca Barcelona»

Tehnicianul campioanei României este avizat de forța formației lui Neil Lennon, 48 de ani. “Celtic e favorită! Ați văzut că face ravagii în campionat. Au jucători tineri, în timp ce noi avem fotbaliști mai în vârstă. Îmi e frică pentru că parcă am avut prea mult noroc cu Hermannstadt. Sper să nu se fi consumat norocul! Când te uiți la meciurile lui Celtic, te sperii! Are câte 30 de ocazii! E ca și cum am juca împotriva Barcelonei! Va trebui să ne apăram foarte bine, să ne dublăm și să stăm foarte bine fizic!”.

În ultimul meci din campionat, Celtic Glasgow a învins cu 5-2 Motherwell, în deplasare. Dacă trece de scoțieni, CFR Cluj joacă în play-off-ul Ligii cu Slavia Praga și are locul asigurat în grupele Europa League. Dacă ratează calificarea, campioana României va disputa play-off-ul Europa League, cu Sheriff Tiraspol sau AIK Stockholm (1-2 în tur).

