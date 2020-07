Considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria Rapidului, Daniel Pancu a jucat pentru Steaua! A făcut-o în 1996, imediat după ce Poli Iași picase în liga secundă.

Vezi AICI toată emisiunea.

Sunt un tip religios, cu frica lui Dumnezeu. Îmi place să merg des la mănăstiri. Mă duc la Putna. Dacă am două zile libere mă duc acolo, mă simt foarte, foarte bine și ies încărcat din locurile astea. Nu sunt la nivelul lui Gigi, legat de credință. Daniel Pancu:

“Am fost o săptămână în Ghencea. Steaua aduna cei mai buni tineri jucători din țară. Am jucat într-un meci din Cupa Ligii, chiar într-un Steaua-Dinamo, în Ștefan cel Mare. Nu s-au înțeles la preț, o diferență de 50.000 de dolari. Steaua nu plătea foarte mulți bani pe transferuri, nici contractele nu erau mari, dar se juca an de an în Champions League. Plus că vindeau foarte bine. M-am întors la Iași, am început campionatul în Divizia B. Apoi am ajuns la Rapid”, povestește Pancu.

“Îmi plătea clauza de 3 milioane de dolari”

După ce Gigi Becali a preluat clubul în 2003, patronul a mai încercat de trei ori să-l momească pentru Pancu la echipa sa.

“În 2002, înainte să plec la Beșiktaș, aveam clauză de reziliere de 3 milioane și mi-a spus într-o întâlnire la Marriott că era dispus să mi-o achite. Apoi a mai fost în 2006, când m-am întors la Rapid, iar ultima oară în 2008, când am și ajuns întâmplător, fără să vreau, la Palat.

M-a luat nea Giovanni Becali într-o vijelie pe străzile alea și-am ajuns în curte. A fost o discuție, au încercat, dar și-au dat seama că nu aveam cum. Becali a fost foarte civilizat și interesat să mă ia! Pe Gigi îl voi respecta toată viața mea. Pentru că refuzându-l de două ori a încercat și a treia oară!”, a spus fostul atacant ajuns la 42 de ani.

Am avut o singură discuție cu Dinamo, nimic concret. Eu am promis ceva în 1997, iar eu când promit… Am spus că atât timp cât voi fi jucător nu voi juca niciodată la Steaua și la Dinamo! Sunt mândru că mi-am terminat cariera și nu am jucat nici la Steaua, nici la Dinamo. Daniel Pancu:

Citeşte şi:

Cristi Borcea, dezvăluiri din pușcărie: „M-am speriat de șobolanii din celulă! La Jilava făceam 200 de persoane duș într-o singură oră”

Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea: “Nu-i o problemă că presa m-a divorțat! Aventură amoroasă între Ana și Alexa? N-am mai fi existat noi!”

Helmut Duckadam, momit cu funcția de primar în Otopeni: “E foarte greu. Pentru politică trebuie să ai stomac”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să mă schimb, dar șoferul a fost fericit”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce se întâmplă cu corpul uman după moarte. Descoperire uluitoare