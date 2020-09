Crima a avut loc luni, în locuința arbitrului. Trupul neînsuflețit al lui Daniele De Santis a fost găsit pe scările imobilului, în timp ce corpul fără viață al iubitei sale se afla în interiorul apartamentului.

În acest caz, polițiștii italieni au deschis o anchetă. Conform primelor informații, la fața locului s-ar fi auzit țipete. Martorii ar fi văzut un bărbat necunoscut în timp părăsea blocul în care a avut loc crima. Acesta avea asupra lui un cuțit și un rucsac. Suspectul nu a fost încă identificat, notează The Sun. Crima ar putea avea un motiv pasional.

