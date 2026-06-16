FCSB și clubul belgian au bătut palma pentru suma de 3 milioane de euro, iar internaționalul român a semnat un angajament pe termen lung, valabil până în iunie 2030.

Prezentare spectaculoasă în Belgia

Noul club al lui Olaru a pregătit un clip video special pentru fani, în care au fost surprinse imagini de la plecarea fotbalistului de pe aeroportul din România, primele sale momente pe pământ belgian și acomodarea cu noul său stadion.

„Darius Olaru este noul jucător al lui Union! Mijlocașul ofensiv român sosește de la FCSB și a semnat un contract valabil până în iunie 2030. Olaru este un jucător cu experiență, care a evoluat în ultimii șase ani la FCSB, alături de care a câștigat două titluri de campion și o Cupă a României. De asemenea, are experiență în Europa League și la nivel internațional, participând la EURO 2024. Bine ai venit, Darius!”, a anunțat clubul Royale Union Saint-Gilloise.

Primele declarații ale lui Darius Olaru

Fostul lider din vestiarul roș-albaștrilor s-a arătat entuziasmat de pasul important în carieră. Noua sa echipă îi va oferi șansa de a evolua în preliminariile UEFA Champions League.

„Aștept de mult timp această zi și abia aștept să înceapă pregătirea de vară. Sunt nerăbdător să-mi cunosc noii colegi și să văd stadionul plin de suporterii noștri. Clubul mi-a făcut o impresie foarte bună în sezonul trecut. Sper să joc cât mai mult aici, să-mi ajut echipa prin experiența mea și să câștigăm trofee”, a declarat Darius Olaru pentru site-ul oficial al grupării din Bruxelles.

Mesajul de despărțire transmis de FCSB

La rândul lor, oficialii de la FCSB au confirmat despărțirea printr-un mesaj de mulțumire, trecând în revistă cifrele impresionante reușite de Olaru pe parcursul celor 6 ani și jumătate petrecuți în tricoul campioanei României.

Reprezentanții clubului i-au mulțumit public pentru „seriozitate, loialitate și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în tricoul roș-albastru”, urându-i succes în noua sa aventură din Belgia.

Darius Olaru a jucat 257 de meciuri în tricoul FCSB, echipă pentru care a marcat de 63 de ori. Cu FCSB a câștigat 2 tituri, 2 supercupe și o Cupă a României.

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