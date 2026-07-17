Cum arată vilele de lux închiriate de RAAPPS la 900 de euro pe lună, în timp ce prețul pieței este de 4.000 de euro

Ziarul a filmat unele dintre vilele și complexurile Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS).

Aceasta a făcut publice, la finalul lunii iunie, listele cu firmele și partidele care închiriază imobile de la regie, în vreme ce lista cu persoane fizice nu conținea nume de demnitari, ci doar adresele, suprafața imobilelor, modalitatea de atribuire, perioada și sumele primite de stat.

Libertatea a analizat însă listele împreună cu experți imobiliari și a selectat cele mai flagrante cazuri semnalate de aceștia. Experții în cauză au solicitat anonimatul.

Vile de lux

Prima la care am ajuns se situează pe strada Herăstrău, nr. 40, în București. Aici este o vilă cu o suprafață de 164 de metri pătrați pe care regia primea 862,69 de euro pe lună.

Prețul este mult sub media pieței: conform datelor de pe portalul Imobiliare.ro, prețul minim în zonă este de 2.000 de euro, media este în jur de 4.000, iar în anumite cazuri se ajunge la 10.000 de euro, în funcție de dotări. Conform datelor RAAPS, vila era în proces de eliberare.

A doua vilă este situată tot în zona Primăverii, la doi pași de Televiziunea Română, pe strada Lev Tolstoi, la numărul 27. Aici se închiriază o suprafață de 167,75 de metri pătrați cu 940 de euro pe lună, plus 883,13 lei. Conform RAAPPS, aceștia din urmă includ amortizările și o serie de prestări servicii.

La doi pași de TVR, pe strada Lev Tolstoi, se închiriază 168 de metri pătrați cu 940 de euro și 883 de lei costuri de întreținere. Foto: Daniel Ionașcu

Al treilea caz este un apartament de 123,37 de metri pătrați situat într-o vilă de pe șoseaua Kiseleff, în centrul Capitalei. Conform RAAPPS, chiria este de 573,67 de euro pe lună, la care se adaugă 2.284 de lei servicii și amortizări. Potrivit regiei, imobilul urma să fie eliberat la 27 iunie 2026.

Pe portalul Imobiliare.ro, la același număr 55, se află de vânzare un apartament de 60 de metri pătrați la 598.000 de euro într-o vilă istorică, astfel că valoarea celui închiriat de stat cu puțin peste o mie de euro este de 1-1,2 milioane de euro.

Apartamente în blocuri de stat

Pe strada Mihai Eminescu la numărul 124 se află un bloc cu zeci de locuințe închiriate de stat. Unul dintre acestea are 206,85 de metri pătrați, fiind alocat „pe perioada mandatului” cu zero euro, dar la care se adăuga un cost de 1.319 lei pentru amortizări și costuri de întreținere.

Practic, un apartament cât trei apartamente normale se închiriază cu mai puțin decât dă un om obișnuit pe o garsonieră la periferie.

În același bloc, un caz similar: apartament de 143,75 de metri pătrați, atribuit direct în 2012 „pe perioada mandatului” cu zero euro chirie, la care se adaugă 1.488 de lei costuri de amortizare și servicii.

În fine, pe strada Icoanei, nr. 110, se află un alt bloc deținut de regie. Aici regăsim un apartament de 70,62 de metri pătrați atribuit în 2004 pe perioadă nedeterminată la 335 de euro pe lună.

La câteva ore după publicarea listelor cu imobile închiriate de demnitari, acestea au dispărut de pe site-ul RAAPPS, după ce persoanele în cauză s-au adresat instanței și au blocat publicarea lor prin hotărârea Curții de Apel.

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