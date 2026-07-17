Deși își desfășoară mare parte din activitate în Italia, Mădălina Ghenea continuă să deruleze afaceri și în România. Compania pe care o administrează, înființată în 2018, a raportat în ultimii ani venituri și profituri consistente, potrivit datelor financiare analizate de CANCAN.RO.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Firma Mădălinei Ghenea a raportat profituri consistente în ultimii ani

Mădălina Ghenea este cunoscută pentru proiectele sale din cinematografie, modă și publicitate desfășurate în special în Italia. În paralel, actrița administrează și o companie în România.

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, OUMADBRAH SRL a fost înființată în anul 2018, are sediul în Popești-Leordeni și desfășoară activități în domeniul producției cinematografice, video și al programelor de televiziune.

Mădălina Ghenea figurează ca administrator al societății, iar prin intermediul firmei au fost înregistrate, de-a lungul timpului, contracte cu branduri internaționale, printre care Damiani și Yamamay.

Peste 5 milioane de lei cifră de afaceri în șapte ani

Conform datelor prezentate de sursa citată, în perioada 2019-2025 compania a înregistrat o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 5,18 milioane de lei, în timp ce profitul net a depășit 4,23 milioane de lei.

Doar în anul 2025, societatea ar fi raportat venituri de peste 1,2 milioane de lei și un profit de aproximativ 947.000 de lei. Potrivit acelorași informații, compania figurează cu un singur angajat.

Capitalurile proprii au scăzut după un nou an profitabil

Datele financiare arată și o modificare importantă în ceea ce privește capitalurile proprii ale societății. La finalul anului 2024, acestea se situau la aproape 2,8 milioane de lei. Un an mai târziu, deși compania ar fi înregistrat un nou profit important, capitalurile proprii au ajuns la aproximativ 947.000 de lei.

Această evoluție ar putea indica realizarea unei investiții de peste jumătate de milion de euro, însă natura acesteia nu este precizată în documentele analizate.

Mădălina Ghenea și-a exprimat interesul pentru producția de film

În presa din Italia, Mădălina Ghenea a vorbit în trecut despre dorința de a se implica și în producția de film, nu doar în activitatea din fața camerelor de filmat. În ceea ce privește proprietățile din România, informațiile publice sunt limitate. De-a lungul timpului s-a relatat că actrița și-ar fi achiziționat, în anul 2014, un apartament într-un complex rezidențial din nordul Capitalei.

Valoarea totală a averii sale nu poate fi estimată cu exactitate, întrucât veniturile obținute din proiectele internaționale nu sunt reflectate integral în bilanțurile depuse în România.

Proces în Italia pentru hărțuire online

În ultimii ani, Mădălina Ghenea a fost implicată și într-un proces desfășurat în Italia. Actrița a reclamat că a fost hărțuită în mod repetat în mediul online de o femeie care ar fi publicat mesaje și materiale îndreptate atât împotriva sa, cât și a membrilor familiei sale.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, femeia acuzată de hărțuire a fost condamnată în primă instanță. În același dosar, Mădălinei Ghenea i-au fost acordate despăgubiri provizorii în valoare de 40.000 de euro, iar mama acesteia ar urma să primească 10.000 de euro.

Inițial, actrița solicitase despăgubiri în valoare de 5 milioane de euro. Procesul nu este însă încheiat definitiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE