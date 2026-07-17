Întrebată despre cele mai grele încercări prin care a trecut, artista a mărturisit că procesul de maturizare nu a fost marcat de un singur eveniment dramatic, ci mai degrabă de presiunea interioară generată de tranziția spre viața de adult și de construirea propriei identități în paralel cu cariera artistică.

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„Pentru mine, cele mai grele momente nu au fost neapărat legate de un singur eveniment «dramatic», ci mai degrabă de etape de tranziție și de presiune interioară. Momente în care am fost nevoită să învăț cum să mă descurc cu emoții intense, cu așteptări mari, dar și cu nesiguranțe firești, mai ales într-un drum artistic care nu este nici liniar și nici previzibil”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru VIVA!.

Artista a explicat că dezamăgirile și pierderile, deși gestionate în tăcere și departe de ochii publicului, au contribuit decisiv la echilibrul pe care îl are astăzi: „Am învățat că viața nu merge niciodată exact cum îți imaginezi și că uneori cele mai grele perioade sunt, de fapt, cele care te formează cel mai mult”.

De ce a ales Alexandra Căpitănescu rock-ul, un gen rar abordat de tinerele artiste din România

Într-un peisaj muzical dominat de ritmuri comerciale și pop, alegerea Alexandrei de a se îndrepta către rock a fost firească. Muzica a fost refugiul ei încă din copilărie, un spațiu de siguranță în care s-a putut exprima fără filtre.

„Rock-ul nu încearcă să fie perfect, nu încearcă să fie «corect» în sensul comercial al lucrurilor. Transmite emoție brută, uneori vulnerabilitate, alteori forță, dar întotdeauna într-un mod direct. Pentru mine, asta a rezonat foarte puternic”, explică artista.

Deși recunoaște că în România rock-ul este un gen muzical mai rar abordat de artistele din noua generație, Alexandra pune preț pe autenticitate și pe conexiunea reală cu publicul său: „Atunci când alegi un gen muzical din convingere, și nu din calcul, se vede în felul în care cânți și în energia pe care o transmiți”, a precizat ea.

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