Operațiunea a început în regiunea Ancona

Operațiunea a început în regiunea Ancona, unde anchetatorii au efectuat observații în zonele comerciale intens circulate, monitorizând mii de vehicule care tranzitează zilnic. După săptămâni de supraveghere, atenția s-a concentrat asupra unei mașini suspecte.

Echipa Gărzii Financiare a urmărit vehiculul suspect pe o distanță considerabilă, de la Ancona până în zona periferică a orașului Parma.

În apropiere de Parma, mașina a început să execute manevre bizare, circulând fără un traseu clar. La un moment dat, vehiculul a fost întâmpinat de un camion de mare tonaj. Doi bărbați au coborât din mașină și au început să transfere mai mulți saci voluminoși către cabina camionului.

100 de pachete cu cocaină, descoperite în cabina TIR-ului

În acel moment, anchetatorii au intervenit, efectuând o percheziție amănunțită a camionului. Acest control a dezvăluit un compartiment secret, în cabina TIR-ului, unde se aflau ascunse 100 de pachete cu cocaină.

Potrivit estimărilor oficiale, drogurile ar fi generat un profit de aproximativ 20 de milioane de euro. În plus, autoritățile au descoperit și 19.000 de euro în numerar, despre care se crede că reprezintă plata pentru transport și riscurile asumate de șofer.

Cei trei bărbați implicați în operațiune au fost reținuți și, la ordinul Parchetului din Parma, au fost transferați în arestul din același oraș. Ancheta rămâne în desfășurare, iar autoritățile continuă să investigheze rețeaua de trafic de droguri care a organizat transportul acestei cantități mari de substanțe interzise.

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