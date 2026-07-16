O româncă a găsit o soluție pentru pantalonii „mortali” de la Zara

În ultimele săptămâni, TikTok-ul este plin de videoclipuri cu tinere care se plâng că s-au împiedicat și au căzut din cauza unor pantaloni evazați și extrem de lungi de la Zara. Totuși, o româncă se pare că a găsit o soluție ca să evite incidentele.

„Dacă și tu ești una dintre deținătoarele pantalonilor buclucași de la Zara, nu-i da, nu-i dona, nu-i vinde pentru că cineva tot o să o pățească. Cel mai bine, ascultă-mi sfatul: ia două elastice de păr”, spune Silvia în videoclipul postat pe TikTok.

Cum folosește românca două elastice de păr ca să nu se mai împiedice cu pantalonii virali de la Zara

Silvia a luat două elastice de păr colorate, pe care le așează la baza gleznei, peste pantaloni. Românca a filmat întregul proces și a dezvăluit trucul său pe TikTok, unde a strâns sute de aprecieri și comentarii.

„Eu le-am ales așa foarte colorate ca să poți să îți dai seama unde le poziționezi. Bagi elasticul frumos pe picior, peste pantaloni evident. Pantalonul încerci să fie egal peste tot, îl tragi frumos și îți ajustezi, de fapt, lungimea. Astfel, avem o pereche de șalvari pe care, de altfel, îi găsești în Zara”, a mai explicat ea.

Silvia spune că așa poți transforma piesa celebră într-o „pereche de pantaloni safe și cool”. „Uite așa poți să-i transformi într-o pereche de pantaloni safe, în primul rând, și cool”, a mai explicat ea.

Pantalonii de la Zara, de doar 120 de lei, au devenit virali

Un model de pantaloni de la Zara, care costă 120 de lei, a devenit subiect de controversă pe TikTok, după ce mai multe femei au reclamat accidente provocate de designul acestora. Conform publicației britanice Metro.uk, peste 2.000 de videoclipuri cu hashtag-ul #Zaratrousers circulă pe platformele de social media, documentând incidentele neplăcute cauzate de croiala cu craci foarte largi.

Departe de a primi aprecieri pentru stil sau confort, pantalonii au stârnit controverse din cauza faptului că materialul lor voluminos ar fi contribuit la mai multe accidente. Femei din întreaga lume au relatat că s-au împiedicat, iar unele chiar au ajuns la spital cu genunchii răniți, coatele julite sau gleznele fracturate.

Tinerele susțin că s-au împiedicat și au căzut din cauza pantalonilor de la Zara

Un exemplu notabil este povestea creatoarei de conținut Morgana, al cărei clip a strâns peste 2,3 milioane de vizualizări pe TikTok. Aceasta a povestit cum s-a accidentat grav, având un cot julit, un genunchi lovit și un telefon spart, după ce s-a împiedicat purtând acești pantaloni.

„Ar trebui să existe un documentar pe Netflix despre acești pantaloni. Sunt preferații mei, dar era să mor de opt ori purtându-i”, a declarat o altă utilizatoare TikTok, Lina, într-un video care a strâns peste două milioane de vizionări.

Designerii spun că pantalonii foarte evazați pot deveni un pericol

Specialiștii în modă avertizează că designul pantalonilor cu craci foarte largi poate reprezenta un pericol real. Emile Vidal Carr, un design director premiat, a explicat pentru Metro.uk: „Astfel de articole vestimentare se pot prinde în lanțurile bicicletelor, scări rulante, mașinării sau alte echipamente în mișcare”.

Clare Chambers, cunoscută ca The Personal Brand Stylist, a adăugat: „Cu cât cracul pantalonului este mai larg, cu atât este mai probabil să se prindă și să se înfășoare în jurul celuilalt picior sau al piciorului, ceea ce poate provoca căderea purtătorului. De obicei, situația este agravată de faptul că este aproape imposibil să eliberezi piciorul prins suficient de rapid pentru a evita căderea”.

Cu toate acestea, celebra companie Zara nu a emis încă un comentariu oficial cu privire la controversă, iar pantalonii rămân disponibili în magazinele brandului. Pantalonii largi sunt considerați un trend major al verii 2026, fiind preferați de femeile care caută confort în zilele toride, mai ales la birou.

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