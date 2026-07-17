Macaione a renunțat la școală în tinerețe, pentru a lucra

Macaione, originar dintr-un sat din apropierea orașului Cefalù, a renunțat la școală în tinerețe pentru a lucra, mai întâi la căile ferate și apoi la Poșta Italiană, unde a rămas timp de peste 30 de ani. După pensionare, a decis să-și urmeze pasiunea pentru electrotehnică, relatează publicația italiană Leggo.it.

„Am reînceput să studiez din plăcere personală”, a povestit el pentru publicația Il Tirreno.

„Am mers seara la școală alături de persoane mult mai tinere decât mine. Integrarea alături de ceilalți elevi a fost extraordinară”.

Drumul său către diplomă nu a fost lipsit de obstacole

În 2025, a fost nevoit să ia o pauză pentru a avea grijă de soția sa, grav bolnavă. Totuși, a revenit la studii și a finalizat programul de trei ani, pregătindu-se singur acasă cu ajutorul unei profesoare de literatură.

„Nu este niciodată prea târziu să începi să studiezi”, a spus Macaione, fericit că a reușit să își îndeplinească un vis pe care îl lăsase în urmă cu mai bine de șase decenii.

Directorul liceului Itis Galilei, Antonio Manfredini, a descris povestea lui ca fiind „un exemplu concret care demonstrează că, atunci când există voință, vârsta nu este un obstacol pentru atingerea unui obiectiv”.

În România, Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza), în vârstă de 90 de ani, este cea mai vârstnică studentă din țară. Marți, 9 iunie 2026, aceasta a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB Cluj, specializarea Teologie Didactică.

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