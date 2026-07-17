Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”

Liderul social-democrat a precizat însă că are rezerve privind credibilitatea unor lideri ai formațiunii și pozițiile acesteia în politica externă.

Întrebat, joi seară, la Antena 3, dacă își menține refuzul categoric față de un eventual guvern PSD-AUR, Grindeanu a declarat:

„Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 şi 40. Asta e radiografia astăzi, că peste o săptămână e altceva, că peste… Radiografia astăzi este aceasta în care pe primul loc este AUR-ul, e un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar aceşti hashtagi. Eu spun aşa: atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectaţi în decizia lor. Aşa că eu nu exclud… din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri şi în al doilea rând de nişte lucruri care ţin de sancţiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina pe care în acest moment, din perspectiva mea AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră”.

Sorin Grindeanu a explicat că principalele obstacole în calea unei eventuale colaborări sunt pozițiile exprimate de AUR în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei și războiul din Ucraina.

Potrivit liderului PSD, aceste teme sunt incompatibile cu orientarea partidului pe care îl conduce, dar și cu pozițiile asumate de partenerii occidentali ai României.

„Şi atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a adăugat Sorin Grindeanu.

AUR ar obține 40% dintre voturile exprimate, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, arată un sondaj realizat de IRES la comanda PSD. Social-democrații s-ar clasa pe locul al doilea, cu 21%, urmați de PNL, cu 17%, și de USR, cu 10%.

Liderul social-democraților a spus și că PSD nu strânge 233 de voturi în Parlament ca să formeze o majoritate, dar este de părere că este singurul partid care se apropie de acest prag.

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