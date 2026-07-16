„Federaţia Sanitas din România anunţă declanşarea grevei împotriva politicii economice şi sociale a Guvernului, cu respectarea etapelor legale: grevă de avertisment în data de 20 iulie, urmată de greva generală pe termen nelimitat începând cu 28 iulie”, a transmis joi organizaţia sindicală.

Sanitas cere salarii echitabile și condiții de muncă mai bune

Principalele solicitări ale federaţiei vizează salvarea şi consolidarea sistemului public de sănătate prin implementarea unor politici care să asigure păstrarea personalului în sistem, condiţii de muncă şi salarizare decente, dar şi accesul populaţiei la servicii medicale publice de calitate. De asemenea, sindicatul cere o lege a salarizării bugetare corectă şi echitabilă, negociată cu organizaţiile sindicale, care să elimine inechităţile şi să protejeze veniturile angajaţilor din sistemul public.

„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea. După ani întregi în care guverne succesive au amânat reformele reale, au încălcat angajamentele asumate şi au tratat personalul din sănătate ca pe o simplă cheltuială bugetară, Guvernul Bolojan a decis să închidă definitiv uşa dialogului social şi să impună o lege a salarizării elaborată fără o negociere reală cu cei pe care îi afectează”, a declarat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei Sanitas.

Greva nu va afecta urgenţele

Sindicaliştii au dat asigurări că, în perioada grevei, urgenţele şi activităţile medicale obligatorii vor fi garantate, fiind menţinută cel puţin o treime din activitatea normală. „Viaţa şi sănătatea pacienţilor nu vor fi puse în pericol”, au subliniat aceştia.

Totodată, Federaţia Sanitas a anunţat că a notificat 523 de unităţi sanitare despre declanşarea grevei. Semnături pentru grevă pot fi colectate nu doar de la membri Sanitas, ci şi de la nemembri sau membri ai altor organizaţii sindicale din sectorul sanitar.

„Vreau să reafirm faptul că greva Sanitas nu este îndreptată împotriva pacienţilor. Este un protest pentru salvarea sistemului public de sănătate, înainte ca acesta să fie împins într-o criză şi mai profundă. Un sistem în care personalul pleacă, secţiile rămân fără oameni, iar accesul cetăţenilor la servicii medicale de calitate devine din ce în ce mai dificil. Ceea ce refuzăm să acceptăm este încercarea Guvernului de a transforma personalul medical în ţap ispăşitor pentru propriile greşeli”, a adăugat Iulian Pope.

Federaţia subliniază că problema salarizării şi lipsa dialogului social sunt principalele motive care au condus la acest protest. „Nu sindicatele au întârziat ani de zile reforma salarizării. Nu sindicatele au ignorat dialogul social. Nu sindicatele au elaborat proiecte de lege în spatele uşilor închise şi le-au prezentat partenerilor sociali doar când deciziile erau deja luate”, a punctat liderul sindical.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE