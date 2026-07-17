Libertatea a fost miercuri, 15 iulie, pe strada Vicina din sectorul 5 al Capitalei, ca să vadă stadiul lucrărilor și a găsit doar oameni care vorbesc între ei în fața blocului, dezamăgiți și sătui de declarații oficiale despre care spun că nu au nicio finalitate pentru ei. „Ne duc până la alegeri, atunci poate se mișcă lucrurile”, a spus o persoană nemulțumită de modul cum se mișcă lucrurile.

În acest context, Libertatea a adresat câteva întrebări instituției conduse de Ciprian Ciucu. Primăria Capitalei a răspuns pe 16 iulie că oamenii nu și-au putut recupera bunurile pentru că blocul trebuie mai întâi pus în siguranță. Numai că expertul judiciar a cerut săpături suplimentare necesare anchetei, ceea ce a întârziat faza de proiectare cu aproape o lună, susține PMB. Noul termen pentru începerea punerii în siguranță a blocului a fost fixat pentru „săptămâna viitoare”.

Cum punerea în siguranță va dura aproximativ două luni, rezultă că locatarii vor putea intra în apartamente cel mai devreme în octombrie, adică la exact la un an după explozie. Dar oficialii PMB au precizat că este puțin probabil ca oamenii să aibă acces pe etajele afectate.

De asemenea, PMB a dezvăluit pentru Libertatea că suma care se va cheltui pentru lucrările de punere în siguranță este de 1,33 de milioane de lei, adică aproximativ 250.000 de euro.

Foarte important, 43 de familii primesc bani ca să își plătească chiria. Iar suma totală achitată până acum de Primăria Capitalei se ridică la 622.000 de lei, adică aproximativ 117.000 de euro, potrivit răspunsului primit de Libertatea.

Redăm mai jos întrebările și răspunsurile:

– Care sunt motivele concrete pentru care locatarii nu și-au putut recupera bunurile?

– Locatarii nu au putut intra să-și recupereze bunurile deoarece blocul afectat de explozie trebuie mai întâi pus în siguranță. Potrivit proceselor-verbale de control ale ISC, accesul în clădire și pe o zonă de siguranță de 30 m în jurul acesteia a fost interzis de Inspectoratul de Stat în Construcții și de Comitetul de Urgență al Municipiului București, imediat după explozie, din data de 17 octombrie 2025, din motive de siguranță. De atunci, zona este păzită de polițiștii de la Poliția Locală sector 5.

– Cine a câștigat licitația pentru punerea în siguranță a blocului?

– După două licitații la care nu s-a prezentat nimeni, la a treia licitație s-a prezentat doar Apolodor Demolări SRL, care a fost desemnat câștigător. Apoi, primarul general Ciprian Ciucu a chemat locatarii la o discuție, la care au participat procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, proiectanți și ingineri de la Apolodor, dar și de ISU. Li s-a explicat oamenilor în ce constă procedura de punere în siguranță, cine va putea să-și recupereze bunurile și ce se va întâmpla după.

– A început punerea în siguranță a blocului? Dacă da, când? Dacă nu, când se va întâmpla?

– Până acum, au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier, și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare. Expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu Apolodor pentru a verifica branșamentele la utilități. Urmează să predăm amplasamentul – documentația este întocmită și se află în analiză la constructor.

– Care este valoarea contractului pentru lucrările de punere în siguranță?

– Valoarea contractului pentru lucrările de punere în siguranță este de 1.335.849,20 de lei, fără TVA.

– Când vor putea oamenii să intre în apartamentele afectate pentru a-și lua bunurile rămase?

– Locatarii vor putea intra în apartamente după punerea în siguranță a imobilului, conform procedurilor stabilite de organele de anchetă și de ISU

– Unde sunt cazați acum locatarii și câți sunt în această situație?

– 43 de familii beneficiază de ajutor financiar pentru plata chiriei. Le-am oferit posibilitatea să-și aleagă de pe piața liberă. Până acum, am plătit 622.633,20 de lei.

– Există un termen până când locatarii vor beneficia de sprijin pentru plata chiriei sau a cazării temporare?

– Chiria va fi plătită atât timp cât este necesar.

Au trecut 9 luni de la explozia blocului din Rahova. Inspectoratul de Stat în Construcții a recomandat în octombrie 2025 demolarea totală

Reamintim că o puternică explozie, cauzată de o acumulare mare de gaze, a zguduit pe 17 octombrie 2025, la ora 9.10, un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt etaje, a dus la moartea a 3 oameni, iar alți 15 au ajuns la spital.

Blocul din Rahova, la câteva ore după explozie. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții, dat publicității o zi mai târziu, a relevat următoarele:

blocul, aflat la adresa strada Vicina, nr. 1, bloc 32, scara 2, sector 5, a fost dat în folosință în 1981

structura de rezistență este formată integral din pereți de beton armat prefabricați, realizați din panouri mari, cu rosturi monolitizate. Plafonul (planșeele) este din beton armat prefabricat

blocul a suferit avarii grave la componentele structurale și nestructurale

pereții exteriori de la etajele 5 și 6 au fost aruncați de suflul exploziei

pereții interiori de la etajele 5 și 6 sunt parțial prăbușiți sau puternic deformați

pereții interiori și exteriori de la etajul 4 sunt deplanați și deplasați

planșeele de deasupra etajelor 4, 5 și 6 sunt prăbușite sau parțial prăbușite

sunt panouri prefabricate de beton dislocate care au rămas agățate de structură, într-un echilibru precar și incert

blocul nu mai poate fi locuit, deoarece există risc de prăbușire

consolidarea nu se justifică din punctul de vedere al costurilor

Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă demolarea blocului.

O nouă expertiză va decide dacă blocul va fi demolat sau nu

Un alt aspect este că, în acest moment, se știe că blocul nu va fi demolat în totalitate, ci doar porțiunea avariată, „iar partea care va rămâne se popește pentru o mai bună susținere”, după cum a explicat recent PMB. Apoi va urma o altă expertiză tehnică, în urma căreia se va stabili dacă etajele rămase mai pot fi salvate prin consolidare sau nu.

„Se va face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate. Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor”, a explicat PMB.

„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi”, a spus primarul Ciprian Ciucu în urmă cu câteva luni.

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