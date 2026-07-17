Nu mai intrăm acum în detalii despre cum acel candidat a declarat cheltuieli electorale 0 (fals și imposibil), despre cum a făcut nenumărate bezele publice Federației Ruse. Sau despre cum echipa de idioți utili ai Kremlinului (terminologie folosită de Bezmenov și alte asemenea surse publice) din fosta conducere a PNL/din jurul marelui general îăî Nicolae Ciucă au susținut și ei în noiembrie 2024 campania online a acelui candidat (Călin Georgescu)… Apărătorii intereselor românilor pe acest front (uneori nevăzut de public) al luptei pentru libertate (împotriva intereselor altora de a ne supune lor) nu au găsit atunci altă soluție decât anularea acelor alegeri prezidențiale pe 6.12.2024, urmată de un nou proces electoral, din care ne-am ales cu un președinte al României care, până acum, s-a arătat a fi mai slab decât are România nevoie în aceste vremuri atât de complicate.

După ce „sistemul” al cărui șef se consideră i-a pus pe tavă demiterea guvernului Bolojan pe 5.05.2026 cu record în Parlament de 281 de voturi, Nicușor Dan s-a încurcat în propriile ciudățenii și combinații și nu a reușit nici până azi să desemneze un candidat mai bun decât Ilie Bolojan la funcția de prim-ministru. În loc să desemneze un astfel de candidat, Nicușor Dan ori nu a desemnat pe nimeni (așa cum face în aceste zile) ori a desemnat doi candidați mai slabi decât Bolojan (respectiv Tomac și Veștea). Cred cu sinceritate că dacă azi desemnează un candidat bun, acesta poate obține votul de învestitură al Parlamentului pentru un program de guvernare și o listă de miniștri în mai puțin de două săptămâni. Sigur sunt în Parlament cel puțin 233 de parlamentari care nu vor să-și asume riscul de a-și pierde mandatele înainte de termen, în caz de dizolvare a Parlamentului (care ar deveni constituțional posibilă dacă până pe 20 august Parlamentul nu acordă votul de învestitură unui nou guvern).

Ultima conferință de presă a președintelui Dan din seara zilei de 16.07.2026 a oferit o nouă mostră despre modul eronat în care el își înțelege rolul constituțional și, mai ales obligațiile care-i revin. Îl ajutăm cu reamintirea următoarelor texte din Constituție:

– art. 110, Încetarea mandatului, prevede clar că „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate” (în cazul nostru 5.05.2026) iar acel Guvern este considerat ca fiind un Guvern „al cărui mandat a încetat”;

– primul articol (art. 80, Rolul președintelui) din Capitolul II, președintele României, stabilește în sarcina acestuia (azi Nicușor Dan) obligația de a veghea „la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice”;

– art. 85, Numirea Guvernului, îi stabilește Președintelui obligația de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru; iar art. 103 prevede că „Președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”.

Domnule președinte Nicușor Dan, nu prevede nicăieri Constituția că Președintele ar trebui să desemneze doar un candidat de prim-ministru despre care partidele parlamentare îi garantează că ar avea majoritate în Parlament! Acea majoritate se demonstrează constituțional doar la vot în Parlament, domnule Președinte! Nici candidații propuși anterior, Tomac și Veștea nu prezentau vreo garanție de majoritate la momentul desemnării, și totuși i-ați desemnat prin decrete prezidențiale!

Domnule președinte Dan, Eugen Tomac nu era tehnocrat, ci om politic (care la ultimele alegeri parlamentare din 1.12.2024 a condus un partid, PMP, care, alături de alte 3 partide, au luat mai puțin de 2% din voturile valabil exprimate), deci prin desemnarea lui ați subminat ideea de guvern tehnic/tehnocrat! Erau alte persoane pe lista acelui guvern mai potrivite decât Tomac să fie prim-ministru! De asemenea, există politicieni mai buni decât Bolojan și în actuala clasă politică, chiar și în PNL în tabăra care refuză adularea lui Bolojan, poate pentru că-l știu cum este el cu adevărat (că doar au fost împreună în multe combinații PNL+PSD în ultimele două decenii)!

Este izbitoare contradicția între:

– recunoașterea publică de către președintele Dan a nevoii de „a se contorsiona” (dumnealui și liderii partidelor parlamentare) pentru a produce proiectele de legi care să fie adoptate de Parlament pentru a îndeplini cerințe din PNRR, în lipsa unui guvern cu dreptul legal de a adopta ordonanțe, pe de o parte și

– nedesemnarea altor candidați la funcția de prim-ministru mai potriviți decât Tomac și Veștea, pe de altă parte.

Care ar fi interesul poporului român în acest moment?

România are categoric nevoie de un Guvern cu legitimitate constituțională! Adică învestit de Parlament, prin vot de încredere. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român (conform art. 61 din Constituție), iar poporul român este titularul suveranității naționale, pe care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum (conform art. 2 din Constituție).

Economia trebuie ajutată să se relanseze prin politici publice inteligente care să fie adoptate de urgență de un astfel de guvern, mai bun decât s-a dovedit în ultimul an a fi fost guvernul demis Bolojan! Trebuie depășită criza de încredere care ține consumul prăbușit și care amână investiții care ar trebui să producă locuri de muncă bine plătite pentru români aici, în România și care să genereze încasări la bugetul de stat!

Actualul blocaj politic trebuie depășit și actuala situație de incertitudine trebuie să înceteze imediat, iar primul pas este desemnarea de către președintele Nicușor Dan a unui candidat la funcția de prim-ministru mai bun decât precedenții Tomac și Veștea!

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