Criza apei pe insula Astypalaea

Astypalaea, cunoscută pentru forma sa de „fluture” și situată în sud-estul Mării Egee, se bazează pe apă îmbuteliată pentru consum. Insula nu a beneficiat de ploile abundente din nordul și vestul Greciei, iar datele oficiale indică faptul că 2026 este al doilea cel mai secetos an din ultimii șase ani. „Dacă am aduna toată apa care cade pe parcursul anului într-o găleată sau într-un lighean, aceasta ar avea o adâncime de 2,5 cm”, a explicat primarul Nikos Komineas, lângă singurul rezervor de apă al insulei, construit în anii ’90.

Fermierii din Livadi, una dintre cele mai fertile regiuni ale insulei, au fost nevoiți să se bazeze pe fântâni cu apă sărată după ce autoritățile au blocat accesul la lacul artificial. Evdokia Palatianou, o fermieră de 71 de ani, a declarat: „Dacă nu plouă, nu voi planta nimic”. Situația este agravată de faptul că lacul Livadi, care furnizează apă pentru uz casnic și irigații, mai conține doar 150.000 de metri cubi, o șesime din capacitatea sa de stocare.

Turiștii primesc vouchere dacă renunță la serviciul de curățenie

Criza apei este amplificată de numărul mare de turiști. Populația insulei crește de la 1.400 la 7.000 în lunile de vară, iar consumul zilnic de apă ajunge la aproximativ 900 de metri cubi. În Chora, capitala insulei, a fost instalată o stație temporară de desalinizare cu o capacitate de 600 de metri cubi pe zi. Primarul Komineas a subliniat: „O mare îngrijorare pentru mine a fost ce se va întâmpla dacă nu va ploua și anul acesta”.

Hotelierii din Astypalaea au început să implementeze măsuri de economisire a apei. Carolina Alkalai, proprietara unui hotel în Chora, oferă oaspeților un voucher de 5 euro dacă renunță la serviciul zilnic de curățenie. „Clienții au îmbrățișat ideea”, a spus ea, adăugând că își imaginează un al doilea hotel care să includă o cisternă pentru colectarea apei de ploaie.

Grecia investește în infrastructura de apă pentru insule

Ministerul Mediului, condus de Stavros Papastavrou, a alocat 15 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de apă pe nouă insule, inclusiv 1,5 milioane pentru Astypalaea. Într-o întâlnire din Luxemburg, Papastavrou a declarat: „Pentru Grecia, apa nu este o chestiune teoretică – este vorba despre securitate, creștere economică și protejarea comunităților locale”.

Cercetările Centrului Național pentru Cercetări Științifice „Demokritos” avertizează că seceta s-ar putea intensifica până în 2049, pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească. Insulele grecești, deja vulnerabile, vor trebui să se adapteze rapid pentru a face față provocărilor legate de apă.

Autoritățile din Grecia au declarat, pe 18 iunie, stare de urgență pe insulele Alonissos și Tinos din Marea Egee, pe fondul unei crize severe de apă potabilă, care amenință să se agraveze odată cu vârful sezonului turistic estival.

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