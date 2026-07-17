Cum va fi vremea în perioada 20 iulie 2026 – 26 iulie 2026

În ceea ce privește temperatura aerului, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice.

În privința cantităților de precipitații, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în perioada 27 iulie 2026 – 2 august 2026

În acest interval, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice se vor situa în jurul celor normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România. Meteorologii anunță ploi, iar în unele zone scad temperaturile
Infografic realizat cu AI

Cum va fi vremea în perioada 3 august 2026 – 9 august 2026

În acest interval, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în perioada 10 august 2026 – 16 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, în toate regiunile.

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