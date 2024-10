David, fiul Corei și al lui Ralf Schumacher: „Mama are probleme psihice de când mă știu. Aveam 5 ani, eram cu ea și a vrut să intre cu mașina într-un copac”

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cora (47 de ani) și Ralf Schumacher (49 de ani), pilot de Formula 1 între 1997 și 2007, fratele septuplului campion mondial Michael Schumacher, paralizat după un accident de schi, în 2013, au fost căsătoriți timp de 14 ani. Cei doi, părinții unui băiat, au divorțat în 2015.

După ce a mărturisit că are o relație cu un bărbat, Cora Schumacher a lansat mai multe atacuri la adresa fostului ei soț. Săptămâna trecută, avocatul ei i-a trimis lui Ralf o scrisoare în care, printre altele, îl avertizează să nu mai spună „atâtea minciuni” în diferitele sale interviuri „de iubire” alături de partenerul francez. Cora a sugerat că „are numeroase dovezi” că a fost înșelată în timpul căsătoriei cu persoane de același sex.

„Nu am vrut să comentez chestiunea de familie, deoarece problemele noastre private nu trebuie să apară în public. Dar, din păcate, mama mea a continuat. Eu vreau doar să-mi trăiesc viața în liniște și să-mi ating obiectivele”, a scris pilotul de curse.

„Din păcate, mama mea are probleme psihice de când mă știu, vă puteți lămuri urmărind aparițiile ei pe propriile rețele de socializare. Are suișuri și coborâșuri, Când aveam 4 sau 5 ani, a vrut să intre cu mașina într-un copac. Eu eram pe scaunul din dreapta”, afirmă David Schumacher.

Din fericire, un prieten apropiat a fost acolo în acel moment, a ascuns cheile și „a împiedicat să se întâmple ceva rău”.

Potrivit lui David Schumacher, o altă poveste neplăcută a avut loc în timpul unei vacanței: „Când aveam 13 ani, am plecat în vacanță cu mama, părinții mei erau deja despărțiți. Din păcate, a suferit o criză de nervi și a trebuit să fie internată într-o instituție închisă. Eu am rămas singur. Din fericire, tata a condus toată noaptea, am fost atât de fericit când a ajuns”.

În ciuda tuturor acestor evenimente stresante, David a încercat de mai multe ori să se împace cu mama sa, dar nu a reușit.

„Tatăl meu a făcut întotdeauna tot ce a putut pentru a se asigura că eu am o legătură bună cu mama mea. De-a lungul anilor, m-a convins că ar trebui să-i mai dau o șansă. Este prima și ultima dată când voi comenta public acest subiect privat!”, a mai scris juniorul.

Cora și-a angajat un avocat și a cerut ștergerea postării

Cora Schumacher a angajat un avocat care i-a trimis fiului ei o scrisoare prin cerea ștergerea poveștii de pe Instagram. David a șters postarea, dar a comentat că „adevărul este dureros, de vreme ce-i trimiți propriului tău fiu o scrisoare de la avocat”.

Cora a explicat că „este profund dureros că adevărata amploare a înstrăinării, manipulării și instrumentalizării devine abia acum clară. Pierderea este incomensurabilă și prejudiciul, din păcate, nu poate fi anulat. Acuzațiile publice actuale și campania de defăimare care se poartă împotriva mea mă rănesc și mă împing la limita puterilor. Aceste acuzații sunt nejustificate și nu corespund adevărului”.

„Din cauza mesajelor de ură de după declarația fiului meu, inclusiv amenințări cu moartea și îndemnuri la sinucidere, mă retrag deocamdată de pe rețelele de socializare și am închis funcția de comentarii. Aceste atacuri sunt insuportabile”, a scris Cora Schumacher, pe Instagram, duminică seara.

