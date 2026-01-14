Sezon de excepție pentru David Popovici, marcat de titluri mondiale și recorduri europene

Succesul lui Popovici vine după un sezon remarcabil, în care a repetat performanța din 2022, câștigând două titluri mondiale la 100 m și 200 m liber. În septembrie 2025, Popovici și-a îmbunătățit recordul european la 100 m liber, atingând timpul de 46,51 secunde, la doar 0,11 secunde de recordul mondial.

De asemenea, la Campionatele Europene de sporturi acvatice U23 de la Samorin, desfășurate în iunie 2025, Popovici a stabilit un record european de 46,71 secunde la aceeași probă, cucerind aurul atât la 100 m, cât și la 200 m liber.

Leon Marchand, sezon de excepție încununat cu record mondial și titluri la Mondialele din Singapore

Francezul Leon Marchand, în vârstă de 23 de ani, a avut și el un sezon impresionant. La Campionatele Mondiale de Acvatică din Singapore, Marchand a doborât recordul mondial la 200 m stil mixt, deținut anterior de Ryan Lochte, înotând în semifinale cu un timp de 1.52,69.

În cadrul aceleiași competiții, el a obținut aurul la 200 m stiluri (1.53,68) și 400 m stil mixt (4.04,73), ajungând la șapte titluri mondiale individuale. De asemenea, a contribuit la câștigarea medaliei de argint pentru Franța în proba de ștafetă 4×100 m stil mixt, stabilind un nou record național de 3.27,96.

Hubert Kos completează podiumul, cu recorduri mondiale și un sezon remarcabil în 2025

Pe locul trei s-a clasat înotătorul maghiar Hubert Kos, cu 16,57% din voturi. Kos a avut un sezon excelent în 2025, câștigând titlul mondial la 200 m spate cu un record european de 1.53,19 și adăugând un bronz la 200 m stil mixt. În probele de bazin scurt, el a stabilit recorduri mondiale la 100 m spate (48,16) și 200 m spate (1.45,12), triumfând în clasamentul general al Cupei Mondiale de înot acvatic.

Lukas Maertens, performanță istorică la 400 m liber, cu record mondial sub 3.40

Pe locul patru s-a clasat germanul Lukas Maerten, care a cucerit titlul mondial la 400 m liber. Performanța sa de a deveni primul înotător ce a scăzut sub pragul de 3.40, cu un record mondial de 3.39,96, a marcat un moment istoric, depășind cu 0,11 secunde recordul din 2009 al lui Paul Biedermann.

Maxime Grousset, sezon excelent cu titluri mondiale, recorduri și dueluri spectaculoase

Pe poziția a cincea, francezul Maxime Grousset, la 26 de ani, a impresionat prin câștigarea titlurilor mondiale la 50 m și 100 m fluture la Singapore. În acest proces, el a stabilit un record național la 50 m fluture (22,48) și un record european la 100 m fluture (49,62). Grousset a contribuit, de asemenea, la obținerea medaliilor de argint de către Franța în probele de ștafetă 4×100 m stil mixt și 4×100 m stil liber mixt, stabilind noi recorduri naționale la ambele probe.

Spre finalul sezonului, la Campionatele Europene de bazin scurt de la Lublin, Grousset a câștigat un duel strâns cu elvețianul Noe Ponti la 100 m fluture, învingându-l cu doar 0,01 secunde, și a adăugat un al doilea titlu la 100 m liber.

David Popovici, campionul olimpic și cvadruplu campion mondial, anunță organizarea primei ediții internaționale a evenimentului de înot „Sprint With The Stars România”. Competiția, fondată de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty, propune un format spectaculos care oferă înotătorilor amatori oportunitatea unică de a concura alături de elitele mondiale.