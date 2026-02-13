Flăcările au afectat trei autoturisme parcate și apartamentele dintr-un bloc cu două etaje, situat în apropiere, relatează publicația italiană Arezzo Notizie.

Patru ambulanțe, poliția și pompierii au sosit rapid la fața locului, iar Serviciul de intervenție de urgență al Autorității Sanitare Locale a fost activat.

„Am auzit un bubuit extrem de puternic, urmat de alte explozii mai mici”, a declarat un martor ocular.

Duba, distrusă complet de flăcări, transporta material medical, inclusiv butelii de oxigen. Copiii din școala primară din apropiere au fost evacuați și duși la școala gimnazială de pe strada Turati, de unde părinții i-au preluat. Strada Michelangelo a fost închisă, iar traficul redirecționat.

📍 #Bibbiena (#Arezzo), paura per un maxi rogo: un furgone che trasportava bombole di ossigeno terapeutico ha preso fuoco e alcune bombole sono esplose in sequenza, generando fiamme alte e una colonna di fumo visibile da lontano.



🚨 Sul posto sono intervenuti #vigili del fuoco,… pic.twitter.com/5gWzmaoXFp — Assahifa Italia (@AssahifaItalia) February 13, 2026

Cei șase răniți includ un pompier, care a suferit răni ușoare la mână în timpul operațiunilor de stingere a focului. Șoferul dubei a fost tratat pentru arsuri ușoare la mâini și inhalare de fum. Două mame și doi copii, de două luni și doi ani, aflați într-un apartament de lângă locul exploziei, au fost internați la spitalul din Bibbiena pentru controale preventive.

Intervenția pompierilor din Arezzo, inclusiv echipele din Bibbiena și Pratovecchio, a fost complexă. Au fost mobilizate trei echipe și două autospeciale, coordonate de un funcționar responsabil pentru operațiunile de salvare.

