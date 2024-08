Înainte de a face istorie la Jocurile Olimpice de la Paris, David a acordat un interviu interesant pentru site-ul Arena, cu întrebări și răspunsuri scurte, care-i creionează personalitatea.

Sportivul sau echipa preferată (altul decât înotul)

Chiar nu am unul :)

Locul preferat de vacanță și de ce

Sincer, iubesc orice loc aproape de Marea Mediterană datorită culorilor, mâncării și căldurii oamenilor care locuiesc acolo.

Persoana publică pe care o admiri

Mi-ar plăcea să iau cina cu George Carlin, comediantul și criticul social american. Cel mai probabil am putea vorbi ore întregi, așa că să iau cina cu el ar fi grozav.

Cartea preferată/autorul preferat

„Sans Famille” de Hector Malot.

Artistul sau opera de artă preferată

Unul dintre pictorii mei preferați este Naji Chalhoub, un artist născut în Liban, care creează capodopere cu fiecare atingere a pânzei.

Obiecte pe care ai vrea să le ai cu tine pe o insulă pustie

Îmi place această întrebare. Mi-ar trebui ochelarii mei preferați (Cobra Ultra Swipe Mirror) ca să pot înota și să explorez oceanul nesfârșit care mă înconjoară, un difuzor imens pentru a putea asculta muzica mea preferată cât de tare vreau și probabil o pereche de ochelari de soare.

Dacă ai putea fi orice personaj ficțional, cine ai fi?

Deoarece „V for Vendetta” este unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată, în opinia mea, aș vrea să fiu V.

Dacă ai putea fi un supererou, ce superputeri ți-ai dori să ai?

Dacă ar fi să fiu un supererou, prima superputere pe care aș cere-o ar fi să respir sub apă și apoi poate să mă pot teleporta oricând în Grecia sau Italia :)

Dacă cineva ar scrie o carte despre tine, care crezi că ar trebui să fie titlul?

Aș sfătui cu tărie pe oricine dorește să scrie o carte despre mine să mai aștepte câțiva ani, nu vreau să fie o carte normală.

Ce ai vrea să faci cu viața ta după cariera din înot?

Nu m-am gândit cu adevărat ce aș vrea să fac cu viața mea după înot. Pentru moment, planul din capul meu este simplu, să pot să trăiesc din ceea ce iubesc cel mai mult și asta va fi întotdeauna înotul.

Informații rapide despre înot

Cel mai mândru moment în înot

Momentul meu cel mai mândru în înot de până acum este să termin pe locul al patrulea la 200 m liber la Jocurile Olimpice și să îi fac pe toți de acasă să mă urmărească – și, de asemenea, toată țara mea – să fie foarte fericiți pentru și cu mine.

Partea cel mai puțin preferată a înotului

La fel ca în cazul oricărui alt înotător, nu aș spune că îmi place să mă trezesc devreme pentru a merge la antrenament, dar imediat după ce intru în apă pot să înțeleg de ce trec prin această bătaie de cap în fiecare zi.

Partea de antrenament preferată/care îți place cel mai puțin și de ce

De obicei, să fac sesiuni lungi de aerobic sau sesiuni lungi mixte după ce ridic greutăți în sală este cel mai greu, așa că cred că acestea sunt antrenamentele care îmi plac cel mai puțin în general. Le iubesc pe cele cu ritm de cursă și prag anaerob.

Costume de cursă/antrenament preferate și de ce

În general, îmi plac costumele de curse care sunt mai ușor de îmbrăcat și nu am tendința să înot în competiție cu cele mai strâmte. Preferatul meu este Powerskin Carbon air 2.

Cel mai bun echipament și de ce

Cel mai important echipament pentru mine trebuie să fie ochelarii de protecție, pentru că, dacă nu am perechea potrivită, pur și simplu nu pot înota foarte bine.

Mâncarea preferată după antrenament

În fiecare zi, după antrenament mănânc o sticlă de lapte cu scorțișoară și miere și, de asemenea, un sandvici simplu. Chiar dacă sunt atât de obișnuit cu ele, tot este una dintre mesele mele preferate de după antrenament.

Cel mai enervant tip de înotător

Cei care nu se preocupă de treaba lor și sunt mereu curioși despre cum performează alții în loc să se perfecționeze.

Piscina preferată din lume și de ce

Stadio Olimpico del Nuoto, din Roma. Este cel mai rapid bazin în care am concurat vreodată și atmosfera este pur și simplu de neegalat.

David Popovici a câștigat, miercuri, medalia de bronz în proba de 100 m liber din cadrul competiției de înot de la Jocurile Olimpice. Pentru Popovici este a doua medalie la Paris, după aurul de la 200 m liber.

David Popovici, îndemn pentru români

David Popovici a declarat, joi, că românii trebuie să facă mai mult sport, să îşi trimită la sport copiii. El a precizat, la Casa României de la Paris, că după ce a încheiat participarea la Jocurile Olimpice a simţit că „i s-a ridicat un bolovan de pe suflet”.

„Trebuie să facem sport, trebuie să facem mai mult sport în ţara asta, trebuie să meargă din ce în ce mai mulţi copii la sport, la înot, important e să facă mişcare”, a afirmat Popovici.

El i-a felicitat pe toţi cei care au concurat până acum la JO. „Felicitări celor de la canotaj pentru medalii. Felicitări nouă. Numai noi ştim cât de mult am muncit. Sunt foarte mândru de noi. Sunt mândru şi de mine, pentru că visez la asta de când eram copil şi e foarte frumos. Mă bucur să vă am pe toţi alături, o ţară în spate şi atât de mulţi care mă susţin. Vă datorez şi vouă asta. Mi-o datorez şi mie. Am făcut copilul din mine foarte fericit. N-oi fi eu cel mai matur din delegaţia noastră, dar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri”.

Popovici a menţionat că se gândeşte acum doar la vacanţa pe care o va petrece într-un loc foarte departe şi unde este cald.

„Acum mă simt mult mai liniştit, m-am mai calmat, aseară tot nu am reuşit să dorm bine, dar asta de cât de entuziasmat eram, am simţit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs, pentru că a fost o călătorie foarte grea. Au fost nişte ani foarte grei. Acum nu mă gândesc decât la vacanţa în care urmează să plec în scurt timp. Mă simt mai împlinit, mai liniştit, mai calm şi mândru de mine. Îmi lipsea titlul ăsta. Asta nu înseamnă că mă voi culca pe o ureche. Pentru moment trebuie să mă relaxez. Trebuie să ne separăm puţin şi să mă reculeg într-o vacanţă binemeritată undeva foarte departe şi unde este foarte cald”.

