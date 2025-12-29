Probe de sprint pe 50 de metri și finale electrizante

„Sprint With The Stars se apropie, iar înscrierile sunt încă deschise! Se poate înscrie orice practicant al înotului, pe categorii de vârstă, dacă îndeplineşte timpul minim de înscriere”, a scris David Popovici.

Timpul minim necesar pentru înscriere este disponibil pe platforma dedicată evenimentului.

Potrivit sportivului român, Sprint With The Stars înseamnă „probe de sprint pe 50 de metri, finale spectaculoase și șansa de a înota cot la cot cu sportivi de clasă mondială”.

Evenimentul va avea loc la Complexul Olimpic de Natație Otopeni

David Popovici a subliniat că cei mai rapizi concurenți din fiecare categorie ajung în finală, unde trăiesc emoția unui duel direct cu un „Star”, o experiență care schimbă perspectiva asupra competiției și inspiră fiecare participant.

Biletele pentru spectatori pot fi achiziționate online, pe https://www.emag.ro/vendors/vendor/asctcxms, iar competiția va avea loc pe 17 ianuarie 2026, la Complexul Olimpic de Natație Otopeni.

Sprint With The Stars a fost fondat în 2019 de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty, alături de fostul său partener de antrenament, Ed Baxter.

Formatul Sprint With The Stars și sportivii de top prezenți

Evenimentul propune un format spectaculos, dedicat exclusiv probelor de sprint pe distanța de 50 de metri, la toate stilurile de înot.

Cei mai rapizi nouă înotători din fiecare categorie de vârstă se califică în finală, unde culoarul central este ocupat de un sportiv de elită – „Starul” – care pornește cu un handicap, încercând să recupereze avansul concurenților mai tineri.

Ediția de la Otopeni va reuni opt înotători de clasă mondială: David Popovici (România) – campion olimpic și cvadruplu campion mondial, Adam Peaty (Marea Britanie) – multiplu campion olimpic și mondial, Diogo Ribeiro (Portugalia) – multiplu campion mondial sau Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială.

De asemenea, vor mai participa la eveniment: Roos Vanotterdijk (Belgia) – multiplă medaliată mondial și campioană europeană, Apostolos Christou (Grecia) – vicecampion olimpic și multiplu campion european, Lauren Cox (Marea Britanie) – medaliată cu bronz la Campionatul Mondial și Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampioană europeană.

Spectacol de gală

Sesiunile finale, cu o durată de aproximativ 90 de minute, promit un spectacol deosebit, cu prezentări speciale ale sportivilor, efecte pirotehnice și muzicale, menite să ofere publicului o experiență memorabilă.

Evenimentul este susținut de numeroși parteneri importanți din domenii precum banking, retail, telecomunicații și tehnologie, printre care Raiffeisen Bank, eMAG, Orange România, Dorna, Kaufland, Sun Wave Pharma, Porsche România, Union Plaza Hotel și Prime Batteries Technology.